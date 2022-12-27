Врачи назвали простой тест, который поможет распознать инсульт

Инсульт опасен своей стремительностью. При этом иногда симптомы могут быть настолько смазаны, что больной тянет с обращением за помощью к специалистам, теряя при этом драгоценное время. Несмотря на то что инсульт может случиться внезапно, есть довольно простой тест, который может указать вам на то, что стоит обратиться к врачу уже сейчас.
Распознать инсульт поможет простой тест FAST:
Стоит учитывать, что такие симптомы говорят об уже случившемся «взрыве».
Но иногда наш организм предупреждает, что с ним не всё в порядке. И один из таких звоночков — появившееся апноэ. Это кратковременная остановка дыхания во сне, которая длится около 10–30 секунд.
И чем чаще человек храпит, тем выше риск, что он пострадает или уже страдает от апноэ. Такие остановки дыхания опасны как минимум потому, что около 85% человек даже не подозревают, что с их дыханием во сне что-то не так.
Британские учёные доказали, что у храпящих людей утолщённые артериальные стенки. Из-за храпа эти стенки набухали и травмировались, что провоцировало появление сердечно-сосудистых заболеваний. У людей, которым диагностировали инсульт, часто до приступа появлялся этот неприятный симптом, пишет британское издание Express. От апноэ страдают почти 80% человек с диагнозом инсульт.
По словам доктора Вахида Мохсенина из Йельской школы медицины в Нью-Хейвене, на апноэ могут указать следующие симптомы:
Так что, если у вас или у вашего близкого человека есть проблемы с дневной сонливостью, он громко храпит или задыхается ночью, то необходимо пройти обследование у врача на предмет апноэ во сне. Так вы сможете обезопасить себя от страшных неожиданностей, которые могут оказаться роковыми.