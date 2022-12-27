Врачи назвали простой тест, который поможет распознать инсульт

Инсульт опасен своей стремительностью. При этом иногда симптомы могут быть настолько смазаны, что больной тянет с обращением за помощью к специалистам, теряя при этом драгоценное время. Несмотря на то что инсульт может случиться внезапно, есть довольно простой тест, который может указать вам на то, что стоит обратиться к врачу уже сейчас.

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Распознать инсульт поможет простой тест FAST:

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Face (лицо) — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ.

Arm (рука) — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу.

Speech (речь) — нарушение, «каша во рту». Человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят.

Touch (прикосновения) — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.

Стоит учитывать, что такие симптомы говорят об уже случившемся «взрыве».

Но иногда наш организм предупреждает, что с ним не всё в порядке. И один из таких звоночков — появившееся апноэ. Это кратковременная остановка дыхания во сне, которая длится около 10–30 секунд.

И чем чаще человек храпит, тем выше риск, что он пострадает или уже страдает от апноэ. Такие остановки дыхания опасны как минимум потому, что около 85% человек даже не подозревают, что с их дыханием во сне что-то не так.

Британские учёные доказали, что у храпящих людей утолщённые артериальные стенки. Из-за храпа эти стенки набухали и травмировались, что провоцировало появление сердечно-сосудистых заболеваний. У людей, которым диагностировали инсульт, часто до приступа появлялся этот неприятный симптом, пишет британское издание Express. От апноэ страдают почти 80% человек с диагнозом инсульт.

По словам доктора Вахида Мохсенина из Йельской школы медицины в Нью-Хейвене, на апноэ могут указать следующие симптомы:

вы проспали 8 часов, но всё равно словно не отдохнули;

днем вам частенько хочется вздремнуть хотя бы 15 минут;

вы знаете, что иногда храпите.