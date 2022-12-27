Чем лечиться при сухом и влажном кашле: советы врачей

Кашель – знакомый всем симптом практически любого респираторного заболевания в России. Однако немногие знают о том, что лечить его нужно правильно в зависимости от вида: сухого («лающего») или мокрого. менно от характера кашля будет зависеть способ лечения, ведь причины его возникновения разные. «ФедералПресс» публикует инструкцию о том, как правильно лечить кашель на основе советов специалистов Минздрава.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

Чем может быть вызван кашель?

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Это защитный механизм, который очищает дыхательные пути от раздражителей и бактерий. Он считается полезной реакцией нашего организма, ведь он защищает трахею и бронхи от болезнетворных инфекций.

В большинстве случаев это кашель, но важно понимать что сильные приступы кашля могут быть симптомом опасных процессов в организме и серьезных, а иногда хронических заболеваний. При некоторых заболеваниях кашель имеет свои особенности, и именно его характер помогает определить точный диагноз. Важно своевременно обратиться к врачу для установления причины симптома.

Сухой кашель

Сухой кашель зарождается в верхних дыхательных путях. Как правило, это внезапные приступы – непредсказуемые, но управляемые. В процессе происходит «лающий» звук. В то же время приступы не приносят облегчения – уже вскоре кашель возвращается с новой силой.

Причин для сухого кашля множество, в том числе это может быть и воспаление слизистой горла или другие признаки першения. Из-за того, что кашель становится все более продолжительным, он еще больше раздражает и без того воспаленную слизистую. Кашель может быть сухим, если бронхи не выделяют достаточного количества слизи для эффективной выработки бактерий из организма.

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Врач может посоветовать препарат, купирующий сухой кашель после простуды. Он поможет снизить кашлевой рефлекс. Кроме того, можно использовать специальные средства для облегчения отхождения мокроты (например, сироп корня солодки).

В результате правильной диагностики и лечения сухой кашель сменяется влажным, бактерии будут выводиться из организма вместе с мокротой.

Влажный кашель

Мокрота, которая выделяется из бронхов при влажном кашле, легко выводится из организма. Он возникает в глубине грудной клетки и после каждого выдоха больного наступает облегчение. В процессе происходит клокочущие звуки и хрипы. Чаще всего приступ влажного кашля происходит утром после пробуждения и при изменении положения тела.

Нередко сухой кашель может быть признаком вирусной инфекции. При его лечении следует использовать препараты, которые не подавляют кашель, а как раз наоборот – вызывают его. Если у пациента есть слишком вязкая мокрота и тяжело отходить, врач может назначить мукалитические препараты - они разжижают жидкость и облегчают ее выведение из легких.

Самые частые ошибки в лечении кашля

Муколитические средства не стоит употреблять при сухом кашле. Как правило, это лекарственное средство способно вызвать у пациента лишь раздражение слизистой оболочки или даже спровоцировать приступ удушья.

Нельзя принимать лекарства от кашля, если кашель влажный – мокроту необходимо вывести из организма. Это связано с тем, что она содержит болезнетворные бактерии.

Пациентам во время болезни крайне важно выпивать как можно больше воды и поддерживать необходимую влажность в помещениях.