Названы продукты, которые поддержат организм при приеме антибиотиков

Избежать неприятных симптомов на фоне приема антибиотиков помогут продукты с содержанием пробиотиков и пребиотиков. Об этом Москве 24 рассказала гастроэнтеролог Юлия Алексеева.

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Пробиотики – это полезные бактерии, которые живут в кишечнике. При приеме антибиотиков они массово погибают, из-за чего в организме происходят сбои, объяснила врач.

Восполнить дефицит полезных бактерий помогут ферментированные продукты. Это доступные нам квашеная капуста и соленые огурцы. Также пробиотики содержатся в кисломолочных продуктах. Например, кефире и йогурте.

Юлия Алексеева – гастроэнтеролог

Однако врач предупредила, что кисломолочные продукты должны быть с коротким сроком хранения. Также предпочтение стоит отдавать изделиям, в составе которых нет сахара и ароматизаторов. Желательно, чтобы продукты были дополнительно обогащены лактобактериями, отметила Алексеева.

"Корректировать свой рацион стоит уже во время лечения. Но не забывайте, что любые молочные продукты могут снизить всасываемость препарата. Поэтому между их употреблением и приемом лекарства должен быть промежуток не менее часа", – напомнила врач.

Также важно увеличить в меню количество овощей, фруктов, бобовых и круп. Стоит добавить в рацион орехи и цельнозерновой хлеб. Все эти продукты содержат пребиотики – неперевариваемые волокна, которые служат для пробиотиков пищей, заключила Алексеева.