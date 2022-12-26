Можно ли предотвратить "болезни старости"

Кто не хочет как можно дольше оставаться здоровым физически, психологически и ментально? Мы привыкли считать, что со старением организма обязательно приходят болезни: «Это естественный процесс и ничего не поделаешь». Однако Елена Кудашкина — врач общей практики, anti-age-терапевт, дерматолог, косметолог, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог — уверена, что при правильном подходе к себе и к жизни можно сохранить здоровье надолго и оставаться активным даже в старости.

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Физическая и умственная активность в любом возрасте: миф или реальность?

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Даже без медицинских манипуляций мы можем наблюдать, что люди с одинаковыми цифрами в паспорте выглядят и ощущают себя по-разному. Кто-то уже в 45 считает себя человеком «в возрасте», двигается, одевается и выглядит соответственно, а кто-то и в 60 бодр, активен, живет полной жизнью без боли и ограничений.

Секрет кроется в отношении к себе и своему здоровью. Недолеченные, залеченные или пущенные на самотек заболевания будто наслаиваются друг на друга, отравляя работу органов и систем организма. Мало кто знает, но так называемые «старческие» болезни могут появиться абсолютно в любом возрасте. Или не появиться до глубочайшей старости, если вы станете беречь себя, приводить организм в сбалансированное состояние. И в этом поможет anti-age медицина.

Антивозрастная терапия: ее фундамент и способы помощи

Чтобы своевременно предотвращать болезни, необходимо изучать организм пациента комплексно, выявлять, как влияет на него график дня, привычки, сколько стресса он получает и т.п. А затем находить способы комплексной балансировки состояния, а не лечить симптоматику. Такой подход позволит остановить угасание тела, отсрочить появление возрастных изменений внешности и подарить активное долголетие.

Фундамент антивозрастной терапии основывается на пяти «китах»:

Прогностика

После 25 лет, когда считается, что организм прекратил расти и начал путь к угасанию, следует регулярно проходить обследования и сдавать рекомендованные специалистом анализы. Это позволит «держать руку на пульсе» и вовремя отслеживать, а затем и устранять возможные проблемы. Также с этой задачей помогают справляться генетические тесты.

Предупреждение и предотвращение

Удаление из жизни так называемых факторов риска, способных привести к появлению заболеваний (например, алкоголь, несбалансированный режим дня, курение и т.д.).

Персонализация

Врач должен выявить причину проблемы, с которой обратился пациент. Поэтому лечение всегда назначается индивидуально и только после комплексного обследования.

Ответственное отношение пациента

Для эффективного результата важно, чтобы человек сам хотел устранить причины недомоганий, выполнял рекомендации врача и делать это регулярно.

Положительное мышление

Позитивный подход к процессу серьезно влияет на результаты. Пациент концентрируется на положительном, а значит, его уверенность и мотивированность возрастают в разы. База антивозрастной терапии — комплексный подход. Именно он дает такую эффективность, поскольку рассматривает человека без отрыва от его образа жизни и работы. Если диагноз уже подтвержден, течение любого заболевания можно остановить и добиться полного выздоровления, а не ремиссии, не глядя на цифры в паспорте. Но предотвращение — гораздо более эффективный способ сохранить себя активным и здоровым до глубокой старости.

Можно ли избежать проблем в старости?

Одним из основных негативных признаков старости является набор хронических серьезных заболеваний, причем некоторые из них могут быть смертельными. Все они накапливаются в течение жизни из-за неправильного образа жизни и отношения к своему здоровью.

Вы надолго сохраните себя активным и бодрым, если будете: правильно питаться, исходя из индивидуальных потребностей организма;

употреблять достаточно чистой воды;

вносить физическую активность в ежедневные дела (хотя бы пешие прогулки);

придерживаться режима сна;

тренировать свой мозг (учить стихи, играть в шахматы и судоку, осваивать новую профессию, языки или музыкальный инструмент и так далее);

а также придерживаться принципов анти-эйдж терапии.