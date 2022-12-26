К чему может привести стресс и как от него защититься

Декабрь — время предновогодней суеты, когда каждый день загружен делами и заботами, которые хочется завершить в этом году, не «перекладывая» их на год будущий. А сколько, помимо этого, предстоит еще сделать для встречи Нового года — от покупки подарков до продумывания праздничного стола. На работе — традиционные предновогодние дедлайны в связи с подведением итогов года, сопровождающиеся горой отчетов и срочным закрытием текущих задач. Словом, дел в декабре невпроворот. И боишься не успеть. Вот друзья и близкие стонут: нет сил, руки опускаются, нервы ни к черту. Растущий уровень тревожности фиксирует и статистика: согласно исследованию ВЦИОМ, почти 60 процентов россиян в 2022 году сталкивались со стрессом из-за нестабильной ситуации в мире, проблем с работой, финансовыми трудностями.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эти данные совпадают с информацией, опубликованной в «Российской газете». Так, согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, в 2022 году 70 процентов россиян испытывали тревогу и стресс из-за сложившейся социально-экономической ситуации. Кроме того, на эмоциональное состояние населения, согласно опросам, продолжала влиять пандемия коронавируса, трудности в учебе или работе, смена времени года и напряженность в обществе. Косвенным признаком повышения уровня тревоги у россиян за последний год стал рост числа обращений к сервисам онлайн-психотерапии, которые отмечают увеличение числа клиентов с соответствующими запросами. Все это поднимало спрос на антидепрессанты и препараты, обладающие успокаивающим действием.

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В AlphaRM подсчитали, напоминает «Российская газета», что продажи рецептурных препаратов этой группы из аптек за первые восемь месяцев 2022 выросли на 14 процентов по сравнению с 2021 годом. Самым покупаемым лекарством, по данным AlphaRM, стал препарат Тералиджен (34,8 процента), причем за последние два года объемы его продаж выросли практически вдвое (на 97 процентов). На втором и третьем месте по продажам находятся Грандаксин (22,3 процента) и Хлорпротиксен (13,9 процента) соответственно. Также в пятерку лидеров вошли Атаракс (12,0 процентов) и Сонапакс (4,8 процента).

Самостоятельно заподозрить у себя состояние хронического стресса можно, если резко ухудшилось качество сна: мучает бессонница, сложно заснуть и вовремя проснуться. «Что-то случилось» с памятью: на ровном месте вы забываете имена, важные даты. Стало трудно сосредоточиться даже на простых задачах. Постоянно мучает чувство вины. Внезапная раздражительность сменяется апатией или слезами без видимых причин. Постоянно тянет к мучному, соленому и сладкому. Сексуальное влечение на фоне стресса резко снижается или даже может исчезнуть совсем. Часто мучают головные боли, тошнота, затрудненное дыхание.

И эта проблема выходит далеко за рамки только лишь психологического дискомфорта. Многочисленные исследования и в нашей стране, и за рубежом подтверждают разрушительное влияние стресса не только на ментальное здоровье, но и на качество жизни в целом. Доказано, что затяжной стресс, а следом и его неизменная подруга депрессия могут спровоцировать развитие таких серьезных заболеваний, как гипертония, сахарный диабет, инфаркты и инсульты, а также различных психических расстройств. Немалые переживания приносит и стремительный набор веса: нестабильность и чувство тревоги заставляют организм «защищаться», откладывая жир в районе живота как своеобразную подушку безопасности для внутренних органов.

Неудивительно, что, пытаясь помочь себе, люди начинают хаотично скупать антидепрессанты и успокоительные средства, чаще обращаться к психологу. Не всегда осознавая при этом, что депрессивные состояния требуют грамотной консультации врача-специалиста именно в этой области и систематического лечения.

— Совсем не редкость, когда к неврологу приходят с жалобами на различные состояния психиатрического спектра: это тревога, панические атаки, неустойчивое эмоциональное состояние, астенизация, агрессия, — рассказала невролог, кандидат медицинских наук Татьяна Творогова. — Мы, конечно, можем помочь и таким пациентам, назначаем при необходимости и антидепрессанты, и нейролептики, успокоительные препараты, но главная задача врача — с помощью грамотного осмотра, оценив клинические симптомы, определить, какая часть нервной системы пострадала, назначить дообследование, выбрать тактику лечения. Психиатр же в большей степени занимается функциональными изменениями психики, различными расстройствами.

Как рассказала эксперт, специальное лечение последствий хронического стресса, таких как тревожно-депрессивные расстройства, в силу его долгой продолжительности и наличия побочных эффектов при применении практически всех антидепрессантов рекомендуется начинать, не затягивая, с более щадящей терапии — например, с противотревожных препаратов.

отводить на сон не менее 7 8 часов в сутки;

ежедневно находить время на несложные физические упражнения — подойдет и 15-минутная прогулка дважды в день;

практиковать различные техники расслабления (медитация или йога);

чаще общаться с друзьями;

уменьшить потребление кофе до двух чашек в день, отказаться или свести до минимума употребление алкоголя. Для снижения уровня стресса сегодня врачи, помимо специальных медикаментозных средств, рекомендуют: