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1 час назад

Как проверить себя на наличие вазомоторного ринита: видео

Мария Иглина

Вазомоторный ринит – патология слизистой оболочки носа, которая является хронической болезнью. Из-за различных факторов нарушается кровообращение в слизистой оболочке носа, вызывая неприятные симптомы. Такими раздражителями могут выступать как аллергены, так и неблагоприятная экологическая обстановка или вирусы.

Врач-отоларинголог Анастасия Кучма рассказала, какие симптомы указывают на развитие вазомоторного ринита и требуют медицинского вмешательства.

Одним из самых распространенных симптомов, с которым пациенты обращаются к врачу, является реакция на холодный воздух. Если вы замечаете, что на морозе дыхание не затруднено, но из носа течет, а при входе в теплое помещение его закладывает, то вам стоит провериться у специалиста. Все дело в том, что при резкой смене температуры воздуха сосуды слизистой носа сужаются и расширяются, провоцируя неприятные ощущения.

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Подробнее об остальных симптомах, которые могут указывать на наличие вазомоторного ринита, смотрите в видео.

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