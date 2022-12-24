Как проверить себя на наличие вазомоторного ринита: видео

Одним из самых распространенных симптомов, с которым пациенты обращаются к врачу, является реакция на холодный воздух. Если вы замечаете, что на морозе дыхание не затруднено, но из носа течет, а при входе в теплое помещение его закладывает, то вам стоит провериться у специалиста. Все дело в том, что при резкой смене температуры воздуха сосуды слизистой носа сужаются и расширяются, провоцируя неприятные ощущения.