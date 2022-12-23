Рак прямой кишки: что нужно знать и на что обращать внимание

Рак прямой кишки — одно из самых распространенных злокачественных заболеваний. Обращать внимание следует на самые крошечные, самые незначительные симптомы, чтобы поймать болезнь на самых ранних сроках. О симптомах, диагностике и способах лечения этой болезни «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук, онколог, колопроктолог, заведующий отделением абдоминальной онкологии и колопроктологии университетской клиники МГУ Даниил Маркарьян.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Главные симптомы

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Есть так называемые красные флаги, при появлении которых нужно срочно идти к врачу, не пытаясь лечиться самостоятельно и не замалчивая проблему. Среди них:

появление крови при дефекации;регулярное появление слизи без веских на то причин;постоянное нарушение стула (как запоры, так и диарея);появление и нарастание болей в животе.

Рак прямой кишки можно спутать с другими заболеваниями, которые проявляются похожим образом. Онкозаболевания тем и коварны, что они нередко мимикрируют под доброкачественные проблемы со здоровьем. В случае с раком прямой кишки люди часто неверно интерпретируют симптомы, путая появление крови или нарушения стула, например, с геморроем.

Самостоятельно ставить себе диагноз или игнорировать проблему не стоит — так можно пропустить «терапевтическое окно» и многократно усложнить лечение.

Как предотвратить рак прямой кишки

В случае рака прямой кишки самым эффективным способом профилактики запущенных стадий болезни станет своевременное обращение внимания на симптомы, о которых шла речь выше.

Если же говорить о первичной профилактике, то есть недопущении развития заболевания в принципе, то в этом случае поможет скрининговый метод осмотра прямой и ободочной кишки — колоноскопия. Эту процедуру каждый человек должен пройти в 45 лет и далее повторять каждые 5 лет, даже если нет никаких симптомов, а в семейном анамнезе отсутствуют случаи этого рака. Колоноскопия — золотой стандарт диагностики заболеваний прямой кишки.

курение;

употребление алкоголя в любых дозах и даже нерегулярно;

ожирение,нехватка клетчатки в рационе. Если говорить о факторах риска возникновения рака прямой кишки, то к ним, кроме генетических, относятся и питание, и образ жизни. Основные факторы риска:

Как лечат заболевание

Подходов к лечению рака прямой кишки очень много, но основным, несмотря на все достижения современной фармакологии, сегодня остается хирургическое лечение.

Современный стандарт лечения — комбинированный подход. На первом этапе на опухоль воздействуют лучевой терапией, часто вместе с химиотерапией. Это нужно для того, чтобы опухоль уменьшилась в размерах и ее было проще удалять. В 15–20 процентах случаев таким способом можно полностью убрать новообразование.

Следующий этап — оперативное лечение. Важно не только удалить саму опухоль, но и убрать лимфоузлы, где могут находиться метастатические раковые клетки.

Бывают случаи, когда в ходе операции приходится формировать кишечную стому — постоянную или временную. Временная стома необходима на 4–8 недель для того, чтобы на время заживления «отключить» прохождение кишечного содержимого по участку, где сшиты фрагменты кишки. В дальнейшем стому закрывают и естественный ход кишки восстанавливается.

Постоянная стома формируется в тех случаях, когда опухоль затрагивает анальный сфинктер. Его приходится удалять, а значит и процесс дефекации не может далее протекать привычным способом. Жизнь со стомой хоть и требует от пациента определенных навыков и несколько меняет привычный образ жизни, но в большинстве случаев она не мешает заниматься спортом или сексом, а также не нарушает большинство привычных социальных действий.

Любое онкологическое заболевание опасно тем, что длительно может протекать бессимптомно. Из-за этого пациенты часто не знают о своей болезни и могут пропустить ту раннюю стадию, на которой рак излечим. Они обращаются, когда болезнь уже прогрессирует. В таких случаях прогноз для пациента менее благоприятный.