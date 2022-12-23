Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-2° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
2 часа назад

Названа связь между головной болью и проблемами с глазами

Секрет Фирмы

Головная боль может быть не только сама по себе такой противной, но и стать звоночком о проблемах с глазами. Об этом рассказала врач-офтальмолог клинико-диагностического центра «Медси» на Солянке Дарья Левина. Так что с головной болью вам нужно записаться не только к неврологу, но и к офтальмологу. Там проверят зрение и внутриглазное давление. И всё вылечат.

Названа связь между головной болью и проблемами с глазами
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Бывает, что глаза устают от ежедневной работы за компьютером или с документами. Но устают они не сразу. Такая нагрузка вызывает астенопию, или зрительное переутомление.

А вот головной болью мышцы глаз сигнализируют о нахождении в постоянном напряжении. Чтобы всего такого не было, надо не только сходить к врачу и проверить зрение, но сделать привычкой упражнения на разгрузку функции фокусировки — аккомодации.

Ещё бывает астигматизм, при котором свет попадает в глаз не ровным пучком, а формируется немного искривлённым. При такой штуке мозг тратит лишние силы на то, чтобы самостоятельно сделать изображение чётким. Вот голова и болит.

Более редкое и серьёзное заболевание — глаукома. При этом состоянии повышается внутриглазное давление и может появляться боль.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители