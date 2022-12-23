Названа связь между головной болью и проблемами с глазами

Головная боль может быть не только сама по себе такой противной, но и стать звоночком о проблемах с глазами. Об этом рассказала врач-офтальмолог клинико-диагностического центра «Медси» на Солянке Дарья Левина. Так что с головной болью вам нужно записаться не только к неврологу, но и к офтальмологу. Там проверят зрение и внутриглазное давление. И всё вылечат.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Бывает, что глаза устают от ежедневной работы за компьютером или с документами. Но устают они не сразу. Такая нагрузка вызывает астенопию, или зрительное переутомление.

А вот головной болью мышцы глаз сигнализируют о нахождении в постоянном напряжении. Чтобы всего такого не было, надо не только сходить к врачу и проверить зрение, но сделать привычкой упражнения на разгрузку функции фокусировки — аккомодации.

Ещё бывает астигматизм, при котором свет попадает в глаз не ровным пучком, а формируется немного искривлённым. При такой штуке мозг тратит лишние силы на то, чтобы самостоятельно сделать изображение чётким. Вот голова и болит.