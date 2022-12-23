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3 часа назад

Врач назвал самый частый вид рака у мужчин

Мир24

Злокачественная опухоль предстательной железы является самым частым видом рака у мужчин. Ежегодно в мире диагностируют около 1,6 миллиона случаев. В основном болезнь возникает у пациентов старше 50 лет, рассказал «Газете.Ru» онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.

Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Фото: Мир24Мир24

«Наиболее изученными факторами риска рака предстательной железы являются: возраст, расовая принадлежность, наличие семейного рака предстательной железы», – заявил Копосов.

По его словам, особое внимание следует обратить на семейный анамнез не только по мужской, но и по женской линии. Так, если матери у матери был рак молочной железы, то у ее сыновей риск развития злокачественной опухоли предстательной железы выше.

Онколог добавил, что для профилактики рака простаты мужчинам после 50 лет необходимо не реже одного раза в год сдавать анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген).

Ранее врач-онколог Иван Карасев рассказал средство для мытья посуды, тушь для ресниц и антиперспиранты могут провоцировать развитие рака.

Болезни и лекарства,Иван Карасев,
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