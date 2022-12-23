Врач объяснил пользу красной икры для профилактики онкологии

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал один из продуктов, защищающих от возрастных онкологических заболеваний. По словам Гинзбурга, это красная икра.

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Диетолог рассказал, что в красной икре содержится много магния, который профилактирует развитие возрастных опухолей толстой и прямой кишок, молочной железы у женщин и предстательной — у мужчин.

Благодаря магнию, у человека поддерживается нормальное состояние психики, создаётся хорошее настроение.

Также красная икра способствует снижению «плохого» холестерина за счёт высокого содержания Омега-3 жирных кислот и холина.