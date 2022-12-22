Как долго после гриппа и ОРВИ человек остается заразным

В сезон распространения вирусов гриппа и ОРВИ важно понимать, как долго человек остается переносчиком инфекций. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, как долго люди могут оставаться источником болезни и что необходимо делать, чтобы избежать осложнений.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Взрослые и вирусы

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По словам врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, человек перестает быть заразным после нормализации температуры тела:

"Повышенная температура тела сопровождает человека в момент, когда он борется с вирусом. Это состояние считается наиболее заразным, но как только она приходит в норму (36,6 градуса), человек перестает представлять опасность для окружающих".

Коронавирус, как рассказал Кондрахин, считается отдельной историей вирусных заболеваний:

"Грипп и ОРВИ не передается от человека к человеку только через дыхательные пути. Но коронавирус распространяется и в кишечник, из-за чего распространение инфекции возможно и после нормализации температуры".

Врач рекомендовал после перенесенного заболевания выждать период 7–10 дней, чтобы полностью исключить возможность распространения вируса.

Дети и вирусы

Дети, по мнению терапевта, являются более опасным источником распространения инфекций:

"Чем младше ребенок, тем несовершеннее его иммунитет, поэтому вирус мутирует быстрее и передается другим людям активнее, чем от взрослых".

До нормализации температуры тела, пояснил специалист, ребенок, как и взрослый, будет считаться заразным.

"При коронавирусе ребенок остается заразным в течение 7–10 дней", — сказал Кондрахин.

Как избежать последствий

Исключить самолечение

После осознания факта болезни Кондрахин посоветовал обратиться в поликлинику за оказанием квалифицированной помощи.

"Потому что человек самостоятельно не всегда точно может определить заболевание, с которым он столкнулся, а каждый из существующих видов вируса лечится по-своему", — уверен врач.

Соблюдать постельный режим

В период болезни, как рассказал терапевт, рекомендуется исключать излишние физические нагрузки и продолжать привычную деятельность.

Избегать скопления людей и переохлаждения

Кондрахин обратил внимание, что после того, как температура человека стабилизировалась, его можно считать здоровым, но он не исключил риск повторного инфицирования.

"В целях профилактики на протяжении двух недель после выздоровления рекомендуется не переохлаждаться и избегать большого скопления людей", — пояснил Кондрахин.

По словам терапевта, есть несколько условий быстрого восстановления после вирусных заболеваний. Среди них он выделил: