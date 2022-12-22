Что делать, если у вас диагностирован преддиабет

Если у вас повышен уровень сахара в крови, то вам могут поставить диагноз преддиабет. Но что это значит?

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При преддиабете уровень сахара в крови не так высок, чтобы можно было говорить о диабете второго типа. Но в то же время это уже достаточно высокий уровень, указывающий на происходящие в организме изменения.

Считается, что в норме показатель сахара в крови натощак должен быть ниже 100, а у человека с преддиабетом он равняется от 100 до 126. Диабет второго типа диагностируется, когда уровень сахара в крови натощак становится выше 126.

Если у вас преддиабет, то сахар будет накапливаться в кровотоке, а не питать клетки. В этом случае и развивается резистентность к инсулину, которая считается главной причиной развития преддиабета.

Лучшие способы вернуть уровень сахара в норму - это регулярные занятия спортом и здоровое питание.