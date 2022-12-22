Девушка игнорировала опасные симптомы полгода и поплатилась

20-летняя жительница английского города Чичестер, Люси Харман, потеряла сознание во время рождественского ужина, уехала на скорой в больницу и узнала о своем диагнозе. Об этом сообщает газета Metro.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Девушка начала замечать подозрительные симптомы в сентябре 2020 года. В частности, Харман резко похудела: всего за месяц она сбросила 25 килограммов и не могла заставить себя есть. Позже она начала страдать от болей в животе и обнаружила кровь в стуле. Несмотря на это, девушка почти полгода игнорировала опасные симптомы и не обращалась к врачу.

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«Я была напугана, поэтому не обращала на это внимания и надеялась, что все пройдет само собой», — вспомнила она.

На рождественских каникулах Харман приехала к семье в город Саутгемптон. Когда она села ужинать во время праздника, то почувствовала, как дрожит.

«Я успела съесть две ложки, после чего потеряла сознание на диване», — рассказывает девушка.

Харман очнулась уже в больнице. Органы девушки отказывали, ее кишечник мог разорваться. После проведения МРТ врачи диагностировали у нее болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание кишечника.

Врачи установили Харман гастростомическую трубку, с которой она была вынуждена жить в течение полугода, чтобы восстановить работу кишечника. В настоящее время девушка внимательно следит за питанием и призывает других людей не повторять ее ошибок. Чтобы повысить осведомленность о своем заболевании, Харман начала сотрудничать с благотворительной организацией Crohn's & Colitis UK в рамках кампании Cut the Crap.

«Если вы чувствуете любые изменения в своем самочувствии, в том числе в работе кишечника, обязательно сходите на обследование. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть», — констатировала она.