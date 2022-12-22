Врач рассказал, кому будут делать бесплатный тест на грипп

В России тестирование на грипп и ОРВИ включили в систему обязательного медицинского страхования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для чего нужен тест на грипп и как его сделать? Об этом телеканал «МИР 24» спросил доктора медицинских наук Антона Ершова.

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Как лично вы оцениваете решение включить тест на грипп в ОМС? Своевременная мера?

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– Такое решение назрело давным-давно. Хотелось бы, чтобы в нашей клинической практике оно случилось раньше. Но хорошо, что сейчас появилось.

О необходимости тестирования на грипп всех пациентов с признаками ОРВИ ранее говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Объясните, почему это важно?

– На самом деле, на амбулаторном этапе, когда пациент впервые обращается за медицинской помощью, очень важно отличить, бактериальная инфекция у него или вирусная. Возбудителей вирусной инфекции сейчас в основном два – либо ковид, либо грипп. По крайней мере, мы сможем понять, грипп это или бактериальная инфекция. Это очень важно, потому что терапевтические алгоритмы лечения пациентов с бактериальной инфекцией принципиально отличаются от ведения пациентов с гриппом. Это в действительности важный тест, который должен существовать в клинической практике.

А как проводится анализ на грипп? Насколько он отличается от уже привычного нам за время пандемии теста на «ковид»?

– На самом деле он не сильно отличается, за исключением названия. И за исключением внутренних частей, которые обычному пациенту не видны. То же самое: поводили зондиком по слизистым, обмакнули потом этот зондик в специальный флакончик с жидкостью, и капнули на кассету. Потом появилась либо одна полосочка в случае отрицательного результата, либо две полосочки в случае положительного.

Сейчас в России 18 отечественных систем на выявление гриппа. Насколько они эффективны?

– На самом деле, есть варьирование. Обывателям я бы советовал ориентироваться на стоимость. Если мы говорим по поводу коммерческого сегмента или когда в аптеке покупаем самостоятельно, но эти тесты в подавляющем большинстве случаев регистрационные удостоверения получили. Соответственно, имеют достоверность свыше 95%.

Но есть очень важный момент. Это ограничители для экспресс-тестов и ПЦР-тестирования в принципе, которые должен каждый человек знать, раз мы их уже дома проводим давно. И тем более врачи должны знать, что есть ограничительное значение. Если мы представим, что вся слизистая носоглотки, зева, – место, где вирус живет, а зондиком поводили не там, то получится ложноотрицательный результат. Потому что вирус есть, а зондиком в него не попали.

То есть важное значение имеет сама технология?

– Сама технология проведения, да. И второй момент, который тоже нужно знать и с которым мы столкнулись при COVID-19, и очень многие пациенты начали его понимать. Это то, что если человек переболел, допустим, первый-второй-третий день и идет на выздоровление, то на его слизистой могут оставаться части разрушенного, мертвого вируса. И если мы зондиком захватим части мертвого вируса, то у нас результат получится ложноположительный.

Включение тестирования в систему ОМС означает, что при обращении в поликлинику или в больницу пациенту будут автоматически проводить анализ, и это будет бесплатно? А в каких случаях за это придется платить?

– Это будет проводиться бесплатно, если у человека есть показания, то есть когда он обращается с клиникой ОРВИ. У всех лечебно-профилактических учреждений существует прайс коммерческих исследований. И если пациент, не имеющий показаний либо по собственной воле обращается за этой услугой, то ему это будет проведено платно.

И сколько может стоить в аптеке этот экспресс-тест? Насколько такой анализ может гарантировать точный результат?

– Сейчас у нас вилка, без эпидемиологической накрутки, от 200 до 1200 рублей. Такие колебания существуют в аптеках по нашей стране. И принципиальное отличие есть между крайними значениями. Чем дороже экспресс-тест, тем он будет качественнее.

Тестирование на грипп будет проводиться параллельно с анализом на коронавирус?

– Если честно, это пошло еще с первых волн COVID-19, когда мы судорожно верили, что терапия от COVID-19 принципиально отличается от терапии гриппа. Сейчас мы все прекрасно понимаем, что эпидемиология существенно разнится, но стратегически ведение пациентов с COVID-19 и гриппом примерно одно и то же. Поэтому, чтобы поставить окончательный диагноз, мы должны понимать, что это. Но кроме как для статистики, это мероприятие значения не имеет.

В продолжение того, что уже ранее начали говорить. Насколько сильно терапия при гриппе отличается от ковид-терапии?

– Раньше говорили о том, что при COVID -19 имеет место целесообразность назначения антиагрегантной и антикоагулянтной терапии. И этим пациент с ковид отличался от пациента с гриппом. Сейчас мы прекрасно понимаем, что меньше одной тысячной пациентов с COVID-19 нуждается в антиагрегантной, антикоагулянтной терапии. Терапия COVID-19 и терапия гриппа схожая на 99,9% и дальше девятки до бесконечности.

А есть рекомендации, которые будут полезны при лечении и гриппа и коронавируса?

– Да, они общие и ничем парадоксальным не отличаются. Первое, это максимальный физический покой. Желательно максимально ограничить себя от всех социальных контактов. Второе – нестероидные противовоспалительные средства с целью снижения прежде всего воспаления, а также лихорадки. Достаточный водный баланс – человек должен употреблять немало жидкости, если нет проблем с почками и артериальной гипертензией. Таким образом, выведение токсинов будет ускоряться и улучшаться самочувствие пациента. Если у пациента есть кашель, то препараты против кашля, муколитические препараты. Это основные четыре компонента, которые должны присутствовать всегда и везде.

Какие меры профилактики нужно соблюдать, чтобы избежать встречи с любым вирусом?

– Тут тоже ничего нового не изобрели и не изобретем в ближайшие десятилетия. Первое, и самое важное, это своевременная вакцинация либо от гриппа, либо от COVID-19, а лучше то того и другого. Как показывает статистика, вакцинированные либо не заболевают, либо заболевают намного легче. Второе – поддерживать себя в максимальном состоянии здоровья. Высыпаться, физически не перетруждаться, правильно питаться, чтобы все дефициты по витаминам, микро- и макроэлементам были скомпенсированы.

Маски, антисептики тоже не помешают?

– На больших популяционных исследованиях доказано, что маски имеют значение для предотвращения распространения инфекции тогда, когда их носит больше чем 95-97% населения. В противном случае эпидемиологического значения это не имеет.