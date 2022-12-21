Как защититься от гриппа и почему заболеваемость пошла в рост

В регионе, как и по всей России, бушует грипп. Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижегородской области превышен на 71%. При этом, как отметила несколько дней назад глава Роспотребнадзора Анна Попова, грипп А, который пришёл к нам в этом сезоне, – это один из самых быстро распространяющихся и тяжело переносимых людьми вариантов инфекции. Грипп собирает долги Только за последнюю неделю вирус гриппа А H1N1 (свиного гриппа) лабораторно подтверждён у 169 человек. Самая большая заболеваемость, по данным Роспотребнадзора, среди детей до 15 лет. На 20 декабря на полный и частичный карантин по гриппу и ОРВИ закрыты 12,5% образовательных учреждений региона. Полностью приостановлен учебный и воспитательный процессы в 24 школах и 13 детских садах.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

По словам главного внештатного инфекциониста регионального минздрава Елены Тихомоловой, грипп N1H1 – это потомок знаменитой испанки, которая в 1918 – 1920 годах унесла жизни 100 миллионов человек. Этот вариант гриппа несколько раз возвращался. Особенно тяжёлой была пандемия 2009 го. Сейчас он вернулся в не менее активном варианте.

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«Грипп N1H1 отличается более тяжёлым течением, – говорит специалист. – Этот грипп в течение многих веков является очень опасным заболеванием с тяжёлыми осложнениями и возможным летальным исходом. Заболеваемость высокая, много больных госпитализировано с тяжёлой степенью заболевания и различными осложнениями. В группе риска люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями, поэтому они также при гриппе госпитализируются».

Как отмечает специалист, высокая заболеваемость гриппом вызвана и тем, что из-за долгого отсутствия гриппа и недостаточной вакцинации мы утратили к нему коллективный иммунитет.

«Как говорят иммунологи, в этом году накопились иммунные долги по гриппу, – поясняет Елена Тихомолова. – Дело в том, что прошлый год был нетипичным для гриппа – случаев заболеваний было мало, и мало кто вакцинировался от этой инфекции, поэтому утратился коллективный иммунитет к гриппу».

При одышке, сильных головных и мышечных болях, кровохаркании, дыхательной недостаточности необходимо срочно вызвать врача или скорую помощь. Вирусная атака В этом году вакцинальная компания проходила более активно: от гриппа привилось 46,5% взрослого населения области. Это порядка полутора миллионов нижегородцев.

«Но этого, на мой взгляд, недостаточно, – говорит главный инфекционист региона. – Для создания иммунной прослойки привиться от гриппа должны были 65% населения. Кроме того, люди отошли от соблюдения масочного режима – если бы осенью все строго соблюдали масочный режим, такого уровня заболеваемости бы не было».

Многих волнует вопрос: можно ли заразиться одновременно и гриппом, и ковидом? Как считает Елена Тихомолова, теоретически это возможно, поэтому нужно обезопасить себя от обеих инфекций. Привиться от коронавируса можно в любое время, а вот прививочная кампания от гриппа главой Роспотребнадзора объявлена завершённой.

«Эпидемия уже в разгаре, а иммунитет после прививки формируется около двух недель, – поясняет Елена Тихомолова. – Если сделать прививку в разгар эпидемии, то человек может заразиться так же, как и те, кто не прививался». Носите маски и мойте руки Специалист напоминает: очень важны и вопросы соблюдения личной гигиены: чаще мыть руки и пользоваться дезинфицирующими салфетками, не прикасаться немытыми руками к глазам и ко рту, чаще проветривать помещение и проводить влажную уборку. А на работе отправлять домой сотрудников с признаками респираторного заболевания.

«Если в семье появился больной гриппом, надо принять все меры для того, чтобы не заразились остальные, – советует врач. – По возможности изолируйте больного в отдельной комнате, соблюдайте масочный режим, обеспечьте проветривание помещения и влажную уборку. Проконсультируйтесь с врачом по поводу профилактического применения противогриппозных препаратов».