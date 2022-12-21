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1 час назад

Социальную изоляцию и сердечные заболевания связали с преждевременной смертью

Lenta.ru

Команда международных специалистов из Университета Лимерика в Ирландии, Медицинского колледжа Университета штата Флорида (США) и факультета психологии Университета Гумбольдта в Берлине (Германия) заметила, что ощущение одиночества, социальная изоляция связаны с преждевременной смертью у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Psychosomatic Medicine.

Социальную изоляцию связали с преждевременной смертью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для этого было проанализировано 35 исследования, которые охватывали людей с подобными проявлениями из Европы, Северной Америки и Азии. Они пришли к выводу, что повышенный уровень одиночества и отсутствие социального взаимодействия в совокупности с ишемической болезнью сердца, инсультом и другими заболеваниями кровеносных сосудов в анамнезе могут увеличить вероятность преждевременной смерти. При этом последствия одиночества оказались сильнее в европейских странах, что, возможно, отражает большее количество одиноких людей в некоторых частях Европы.

Авторы предполагают, что это вызвано рядом причин, которые связаны с недостатком поддержки до индивидуальной реакции на стресс. Они также добавили, что их работа иллюстрирует важность озвученных факторов для здоровья и долголетия, что может учитываться для разработки новых стратегий по борьбе с ССЗ. В дальнейшем специалисты планируют провести дополнительные исследования с более широкой географической выборкой.

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