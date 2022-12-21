Социальную изоляцию связали с преждевременной смертью

Команда международных специалистов из Университета Лимерика в Ирландии, Медицинского колледжа Университета штата Флорида (США) и факультета психологии Университета Гумбольдта в Берлине (Германия) заметила, что ощущение одиночества, социальная изоляция связаны с преждевременной смертью у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Psychosomatic Medicine.

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Для этого было проанализировано 35 исследования, которые охватывали людей с подобными проявлениями из Европы, Северной Америки и Азии. Они пришли к выводу, что повышенный уровень одиночества и отсутствие социального взаимодействия в совокупности с ишемической болезнью сердца, инсультом и другими заболеваниями кровеносных сосудов в анамнезе могут увеличить вероятность преждевременной смерти. При этом последствия одиночества оказались сильнее в европейских странах, что, возможно, отражает большее количество одиноких людей в некоторых частях Европы.