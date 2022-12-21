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1 час назад

Как не допустить болезней сосудов

runews24.ru

В канун новогодних праздников необходимо задуматься о своем здоровье и не навредить ему в следствие переедания. Об этом напомнила невролог Элла Соловьева.

Как не допустить болезней сосудов
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам специалиста, новогодние застолья в сочетании с сидением за столом дадут дополнительную нагрузку на организм. Особенно от такого времяпрепровождения страдают сосуды. Болезни сосудов в последующем могут вызвать атеросклероз или тромбоз.

Чтобы сохранить их здоровье, невролог советует принимать ангиопротекторы, которые укрепляют стенки сосудов, улучшают микроциркуляцию, а также снижают риск развития воспалительного процесса в сосудах и образования тромбов.

Это не только убережет от последствий новогодних застолий , но и станет профилактикой развития опасных болезней в будущем, рассказала невролог информационному каналу 360tv.ru.

Болезни и лекарства,Телеканал "360° Подмосковье",
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