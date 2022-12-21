Резкая смена погоды с плюса на минус может привести к ухудшению самочувствия, особенно у сердечников. Они рискуют заработать инфаркт из-за холода. Как его избежать? Телеканал «МИР 24» спросил об этом Ивана Ликова, врача-кардиолога ЦКБ управления делами президента.

Об инфаркте из-за холода я слышу впервые. Насколько это серьезная угроза для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

- Начнем с того, что холод является провоцирующим фактором, который может привести к приступу стенокардии у людей, которые уже страдают ишемической болезнью сердца. Или у которых уже есть изменения в коронарных артериях, которые питают сердце, но которые еще об этом не знают. Это достаточно серьезный фактор, который может привести в том числе и к инфаркту.

А когда и в каких условиях высок риск получить такой инфаркт?

- Высок риск у людей, у которых имеется выраженное поражение коронарных артерий. У которых уже в прошлом наблюдались такие приступы, реакция на холод, так называемая холодовая стенокардия. У людей, которые регулярно не принимают назначенную им медикаментозную терапию, которая способствует уменьшению количества приступов стенокардии. В общем, факторов много.

А когда такая реакция возможна, когда человек долго находится на холоде, на улице?

- По-разному бывает. Но чаще всего это бывает в тот момент, когда человек выходит из тепла на сильный холод. Момент может случиться спазм сосудов, в том числе коронарных, и приступ стенокардии.

По сути, может быть резкая реакция?

- Да, то есть когда человек резко переходит из тепла в холод.

А у человека, который ранее не жаловался на проблемы с сердцем вообще, может быть такая реакция?

- Конечно может. Это очень серьезная проблема, потому что многие люди зачастую не знают, что у них уже имеется поражение коронарных сосудов, ишемическая болезнь сердца. И холодовая стенокардия может быть ее первым клиническим проявлением.

Читала, что даже в ответ на выпитую холодную воду может случиться такой приступ. Это правда?

- Частично так, но редко. Вода должна быть очень холодной, тогда она может рефлекторно вызвать спазм коронарных сосудов.

Обычно инфаркт проявляется характерными сильными болями. А как в этом случае?

- Тут в первую очередь имеет значение не интенсивность болей, хотя это тоже очень важно, а продолжительность болевого приступа. Если это просто стабильная стенокардия, то, соответственно, приступ должен пройти минут через 10-15, не больше. Либо самостоятельно при прекращении нагрузки или возвращении в теплое помещение, либо после приема лекарств, которые назначает доктор. Есть специальные лекарственные препараты, которые могут этот приступ снять.

То есть не обязательно сразу вызывать скорую?

- Частично это так. Если человек знает, что у него есть ишемическая болезнь сердца, ему подобрана терапия, рекомендованы лекарства, которые нужно использовать в острых ситуациях, то сначала он может попробовать их принять. Но если вдруг такой приступ возник у людей, которые раньше не страдали ишемической болезнью сердца, не знали об этом, то лучше все-таки не рисковать, а вызвать скорую помощь. Потому что тут, соответственно, ситуация может вылиться в очень неприятную, если вовремя не обратиться.

А есть ли специальные анализы, исследования, которые позволяют подтвердить, что инфаркт случился именно из-за холода?

- Нет, даже отдельно не выделяется как диагноз холодовая стенокардия. То есть холод может просто спровоцировать длительный спазм коронарных артерий и который может привести к инфаркту.

А давайте тогда напомним, какие исследования проводятся при обычном инфаркте?

- Как только человек попадает в отделение неотложной кардиологии и выполняет кардиографическое исследование, у него берется кровь на биохимический анализ, в нем смотрят специальные маркеры, которые указывают именно на повреждение миокарда. Делается эхокардиографическое исследование, чтобы оценить, как сердце сокращается. И, возможно, там будет видно, какие зоны сердца пострадали. И обязательно выполняется эндоваскулярное вмешательство. Это специальное исследование, которое показывает, насколько коронарные артерии проходимы и в каком участке коронарного русла есть тромб, на который можно в процессе исследования повлиять.

А есть ли специальная терапия?

- Если появился инфаркт, схема лечения стандартная, и никак не отличается от инфарктов, которые возникли вследствие иных причин.

В любом случае госпитализация?

- Да, если человек не знает о том, что у него есть ишемическая болезнь сердца, если возник тяжелый болевой приступ в грудной клетке, если стало тяжело дышать, если появились иные серьезные симптомы, то обязательно надо вызывать скорую.

Как можно снизить риски возникновения такого инфаркта?

- В первую очередь, надо стремиться снижать риски развития ишемической болезни сердца. То есть исключить вредные факторы – курение, употребление алкоголя, правильно питаться. Если человек страдает гипертонической болезнью, то правильно ее лечить под наблюдением специалиста. Если есть сахарный диабет, тоже правильно его лечить и контролировать по рекомендациям эндокринолога.