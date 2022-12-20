Названа главная ошибка заразившихся гриппом россиян

«Самая большая ошибка в случае заражения гриппом — это самонадеянность и вера в то, что все пройдет быстро, и не будет никаких проблем. Якобы можно ходить на работу, и ничего страшного не случится. А самолечение приносит больше вреда, чем пользы. Если мы не разобравшись начнем сами себя лечить от гриппа, то можно нанести себе серьезный вред. При первых симптомах нужно сразу же вызвать врача, а, пока врач не пришел, самопомощь заключается в том, чтобы принять жаропонижающий препарат — таким может быть парацетматол», — заявил врач.