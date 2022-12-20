Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
22 минуты назад

Названа главная ошибка заразившихся гриппом россиян

Lenta.ru

Главная ошибка россиян при заражении вирусом гриппа — приверженность самолечению и несерьезное отношение к заболеванию, считает врач-терапевт Андрей Кондрахин. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, что непонимание опасности болезни может привести к осложнениям, требующим в том числе пересадки сердца.

Названа главная ошибка заразившихся гриппом россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Самая большая ошибка в случае заражения гриппом — это самонадеянность и вера в то, что все пройдет быстро, и не будет никаких проблем. Якобы можно ходить на работу, и ничего страшного не случится. А самолечение приносит больше вреда, чем пользы. Если мы не разобравшись начнем сами себя лечить от гриппа, то можно нанести себе серьезный вред. При первых симптомах нужно сразу же вызвать врача, а, пока врач не пришел, самопомощь заключается в том, чтобы принять жаропонижающий препарат — таким может быть парацетматол», — заявил врач.

Он пояснил, что самолечение может привести к тому, что создастся иллюзия лечения, а на самом деле заболевший будет терять время. Более того, всего существует четыре вида вируса гриппа, и «можно ошибиться, начать лечить не тот вирус, и будут проблемы», напомнил Кондрахин.

Что касается лечения противовирусными препаратами, то, по словам врача, эффективность почти всех препаратов данной группы не имеет доказательной основы.

«Для лечения гриппа доказательная база есть только у одного препарата — Осельтамивира. Он зарегистрированн во всем мире и признан ВсемВсемирной организацией здравоохранения, он абсолютно эффективный. Все остальные не доказали свою эффективность», — сказал он.

Болезни и лекарства,Андрей Кондрахин,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители