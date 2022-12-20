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2 часа назад

Эксперт рассказал, как снизить риск болезни Альцгеймера

Москва24

Снизить риск болезни Альцгеймера можно с помощью постоянной физической и интеллектуальной активности, отказа от больших доз алкоголя и курения. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на доктора Валерия Новоселова.

Эксперт рассказал, как снизить риск болезни Альцгеймера
Фото: М24М24

Врач отмечает, что в случае с Альцгеймером многое зависит от наследственности. По его словам, в 4 раза выше риск заболеть у тех, кто имеет старшего родственника с диагнозом. У тех, кто имеет двух таких родственников, риск увеличивается примерно в 40 раз.

Однако Новоселов отмечает, что снизить вероятность заболевания все же можно. Один из ключевых принципов профилактики Альцгеймера – постоянная физическая активность. В основе данного метода лежит профилактика гипоксии ткани мозга.

Врач обращает внимание на исследование 2010 года, которое зафиксировало снижение риска деменции в районах с высокой доступностью спортивных площадок.

Специалист советует не употреблять алкоголь в больших дозах, поскольку они бьют по всем механизмам организма, и исключить курение. По его словам, эта вредная привычка продвигает вперед всю патологию старости, включая болезнь Альцгеймера.

Новоселов отмечает, что для профилактики заболевания также важна постоянная интеллектуальная активность.

Ранее психолог опровергла влияние кроссвордов на процесс предотвращения болезни Альцгеймера. По ее словам, проведенные исследования не показали существенного влияния кроссвордов на отсроченное начало или лечение когнитивных нарушений.

Болезни и лекарства,Валерий Новоселов,
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