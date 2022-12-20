Эксперт рассказал, как снизить риск болезни Альцгеймера

Снизить риск болезни Альцгеймера можно с помощью постоянной физической и интеллектуальной активности, отказа от больших доз алкоголя и курения. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на доктора Валерия Новоселова.

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Врач отмечает, что в случае с Альцгеймером многое зависит от наследственности. По его словам, в 4 раза выше риск заболеть у тех, кто имеет старшего родственника с диагнозом. У тех, кто имеет двух таких родственников, риск увеличивается примерно в 40 раз.

Однако Новоселов отмечает, что снизить вероятность заболевания все же можно. Один из ключевых принципов профилактики Альцгеймера – постоянная физическая активность. В основе данного метода лежит профилактика гипоксии ткани мозга.

Врач обращает внимание на исследование 2010 года, которое зафиксировало снижение риска деменции в районах с высокой доступностью спортивных площадок.

Специалист советует не употреблять алкоголь в больших дозах, поскольку они бьют по всем механизмам организма, и исключить курение. По его словам, эта вредная привычка продвигает вперед всю патологию старости, включая болезнь Альцгеймера.

Новоселов отмечает, что для профилактики заболевания также важна постоянная интеллектуальная активность.