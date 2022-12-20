Как отличить свиной грипп от ОРВИ: симптомы

Уральские регионы захлестнула волна заболеваемости гриппом и ОРВИ: об серьезной ситуации заявили Тюменская, Свердловская и Челябинская области. И если обычная простуда как правило проходит без последствий, то от неправильного лечения гриппа можно получить серьезные осложнения. Как правильно отличить обычную ОРВИ от сложно переносимого свиного гриппа — на «ФедералПресс».

Почему ОРВИ и грипп легко перепутать

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Отличить грипп от ОРВИ не специалисту довольно сложно. Все дело в схожих симптомах: в обоих случаях — температура, кашель, насморк, общее недомогание. Если с иммунитетом у человека все в порядке, и он не страдает хроническими заболеваниями, риск перепутать эти диагнозы, вероятнее всего, не страшен. Но для людей с уязвимым иммунитетом ошибка может стать фатальной.

Дело в том, что при всей своей похожести грипп и ОРВИ имеют разное происхождение, разное течение и разный процент осложнений.

ОРВИ – это большая группа. Возбудителями здесь могут выступать более 200 разных возбудителей: парагрипп, аденовирусы, риновирусы, коронавирусы и т.д. Причем, возбудитель может быть один, а может вызвать заболевание и микс из разных типов заразы. Но несмотря на кажущуюся суровость, группа ОРВИ куда гуманнее гриппа.

Грипп же вызывается исключительно вирусами гриппа и отличается более высокой заразностью, которая частенько приводит к эпидемиям, а порой и к пандемиям. Еще одно нехорошее отличие гриппа – тяжелое течение и достаточно частые случаи осложнений.

Симптомы гриппа и ОРВИ

Давайте разберемся, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ.

Первое различие уже на старте заболевания: ОРВИ начинается постепенно, а грипп наваливается быстро и ощутимо.

То же и с температурой: при ОРВИ она ползет вверх постепенно и редко бывает выше 38,5, а при гриппе ртуть на градуснике взлетает до 39 и выше за считанные часы.

Чихание и насморк – это симптомы ОРВИ, при гриппе они бывают гораздо реже, тут обычно просто нос заложен.

То же касается и боли в горле: при ОРВИ она бывает почти всегда, при гриппе почти не встречается.

Кашель – тоже весьма яркий симптом, который поможет отличить одно от другого. При ОРВИ он сухой, проявляется с самого начала заболевания, а при гриппе начинается на 2-3 сутки и имеет выраженный тяжелый характер, отдаваясь за грудиной.

Глаза тоже о многом говорят: при ОРВИ их покраснение бывает редко, а вот при гриппе, особенно в текущую «свиную волну», жалоб на раздражение глаз и конъюнктивит масса.

Отдельно отметим слабость. Она, конечно. Встречается при ОРВИ, но быстро проходит. Грипп же прибивает к кровати на несколько дней, причем слабость может сохраняться неделями после выздоровления. Нередки и случаи бессонницы при гриппе.

Интоксикация при гриппе выражается потоотделением, ломотой в теле, ознобом, головной болью и тошнотой. При ОРВИ такого коктейля их неприятных ощущений обычно не бывает.

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