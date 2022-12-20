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4 часа назад

Как отличить свиной грипп от ОРВИ: симптомы

РИА "ФедералПресс"

Уральские регионы захлестнула волна заболеваемости гриппом и ОРВИ: об серьезной ситуации заявили Тюменская, Свердловская и Челябинская области. И если обычная простуда как правило проходит без последствий, то от неправильного лечения гриппа можно получить серьезные осложнения. Как правильно отличить обычную ОРВИ от сложно переносимого свиного гриппа — на «ФедералПресс».

Как отличить свиной грипп от ОРВИ: симптомы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Почему ОРВИ и грипп легко перепутать

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Отличить грипп от ОРВИ не специалисту довольно сложно. Все дело в схожих симптомах: в обоих случаях — температура, кашель, насморк, общее недомогание. Если с иммунитетом у человека все в порядке, и он не страдает хроническими заболеваниями, риск перепутать эти диагнозы, вероятнее всего, не страшен. Но для людей с уязвимым иммунитетом ошибка может стать фатальной.

Дело в том, что при всей своей похожести грипп и ОРВИ имеют разное происхождение, разное течение и разный процент осложнений.

ОРВИ – это большая группа. Возбудителями здесь могут выступать более 200 разных возбудителей: парагрипп, аденовирусы, риновирусы, коронавирусы и т.д. Причем, возбудитель может быть один, а может вызвать заболевание и микс из разных типов заразы. Но несмотря на кажущуюся суровость, группа ОРВИ куда гуманнее гриппа.

Грипп же вызывается исключительно вирусами гриппа и отличается более высокой заразностью, которая частенько приводит к эпидемиям, а порой и к пандемиям. Еще одно нехорошее отличие гриппа – тяжелое течение и достаточно частые случаи осложнений.

Ошибки, которые вы совершаете, когда лечите грипп

Симптомы гриппа и ОРВИ

Давайте разберемся, чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ.

  • Первое различие уже на старте заболевания: ОРВИ начинается постепенно, а грипп наваливается быстро и ощутимо.
  • То же и с температурой: при ОРВИ она ползет вверх постепенно и редко бывает выше 38,5, а при гриппе ртуть на градуснике взлетает до 39 и выше за считанные часы.
  • Чихание и насморк – это симптомы ОРВИ, при гриппе они бывают гораздо реже, тут обычно просто нос заложен.
  • То же касается и боли в горле: при ОРВИ она бывает почти всегда, при гриппе почти не встречается.
  • Кашель – тоже весьма яркий симптом, который поможет отличить одно от другого. При ОРВИ он сухой, проявляется с самого начала заболевания, а при гриппе начинается на 2-3 сутки и имеет выраженный тяжелый характер, отдаваясь за грудиной.
  • Глаза тоже о многом говорят: при ОРВИ их покраснение бывает редко, а вот при гриппе, особенно в текущую «свиную волну», жалоб на раздражение глаз и конъюнктивит масса.
  • Отдельно отметим слабость. Она, конечно. Встречается при ОРВИ, но быстро проходит. Грипп же прибивает к кровати на несколько дней, причем слабость может сохраняться неделями после выздоровления. Нередки и случаи бессонницы при гриппе.
  • Интоксикация при гриппе выражается потоотделением, ломотой в теле, ознобом, головной болью и тошнотой. При ОРВИ такого коктейля их неприятных ощущений обычно не бывает.

Пять фактов о гриппе и прививках

  1. Наша иммунная система плохо запоминает грипп, именно поэтому высок шанс переболеть им дважды за сезон – в первую и вторую волну. Первая началась в конце ноября и продолжается по сей день, вторую врачи прогнозируют к концу зимнего сезона – в феврале. Именно поэтому не следует пренебрегать вакцинацией и надеяться на выработанный иммунитет, даже если вы переболели.
  2. Вакцинироваться от гриппа лучше осенью. И уж точно не следует этого делать в период подъема заболеваемости. Прививочная компания в УрФО закончилась; если вы не успели привиться вовремя, но хотите это сделать перед второй волной, лучше подождать до конца эпидемии в регионе.
  3. В 2022 году в УрФО привили более 45% населения. Однако это не спасло регион от эпидемии. В этом и есть третий факт о гриппе: прививка не защищает на 100% от заражения гриппом. Она призвана уберечь от тяжелых осложнений.
  4. Самые опасные осложнения гриппа – пневмония, воспаление оболочек коры головного мозга, миокардит и перикардит, осложнения со стороны почек. Люди умирают не от самого гриппа, а от вызванных им осложнений. А они, как мы писали ранее, встречаются куда чаще, чем при ОРВИ.
  5. У кого риск получить осложнения при гриппе выше? У маленьких детей и стариков, у людей с хроническими заболеваниями, а также у имеющих линий вес.
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