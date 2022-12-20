Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
0° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
5 часов назад

Хирург рассказал, можно ли бесследно избавиться от родимых пятен на лице

Москва24

Удалить родимые пятна бесследно невозможно. Рубец от операции все равно останется. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пластического хирурга Андрея Копасова.

Можно ли бесследно избавиться от родимых пятен на лице
Фото: М24М24

Врач отметил, что удалять можно как злокачественные, так и доброкачественные образования кожи и подкожного слоя.

"На место раневой поверхности будет наложен шов. После операции за швом нужно будет ухаживать, периодически менять повязку и обрабатывать раневую поверхность", – подчеркнул эксперт.

Копасов обратил внимание на то, что это серьезная операция. Прежде чем на нее решиться, необходимо взвесить все риски. Также следует обратиться к онкодерматологу и рассказать ему о симптомах, которые беспокоят.

"Если человек замечает, что родимое пятно поменяло цвет, стало больше либо постоянно травмируется, нужно сделать анализ и посмотреть, не является ли оно злокачественным образованием. Родимые пятна бывают разного строения. Одни плоские, чуть темнее цвета самой кожи", – подчеркнул специалист.

Некоторые люди пытаются скрыть родинки с помощью татуажа. По словам пластического хирурга, это очень опасно, так как приводит к дополнительной травматизации родимого пятна.

Ранее родинки и родимые пятна назвали одним из признаков, указывающих на потенциальное онкологическое заболевание кожи. По словам специалистов, следует встревожиться, если пятна меняют цвет, форму, размер или текстуру.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители