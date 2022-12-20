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2 часа назад

В Роспотребнадзоре назвали самое распространенное вирусное заболевание в России

Lenta.ruиещё 4

Грипп является самым распространенным вирусным заболеванием в России. Об этом заявил в интервью «Известиям» заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Названо самое распространенное вирусное заболевание в России
Фото: Лента.руЛента.ру

Грипп сейчас доминирует среди вирусных заболеваний практически во всех российских регионах. На его долю приходится более половины всех случаев вирусных инфекций, пояснил Горелов.

По словам эпидемиолога, в России в 2022 году было три эпидпроцесса — грипп, ОРВИ и COVID-19, все они идут параллельно. Горелов также назвал грипп А (H1N1) лидером в текущем сезоне. Он уточнил, что ситуация по нему остается напряженной.

Специалист отметил, что нарастание активности вирусных инфекций свойственно для зимнего периода. Подъем будет длиться весь период до новогодних праздников и сразу после них, затем эпидемия пойдет на спад, допустил Горелов.

«Грипп — сезонная инфекция. У нас есть вакцина, есть препараты от гриппа, доказавшие свою эффективность и безопасность. Самое главное, что они разрешены и детям с рождения, и взрослым», — подчеркнул эпидемиолог.

До этого замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора предупредил, что из-за гриппа может развиться пневмония.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал способ снизить вероятность заражения гриппом в 100 раз. По его мнению, добиться этого можно, если все люди будут правильно носить маски.

Болезни и лекарства,Владимир Болибок,Александр Горелов,Роспотребнадзор,
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