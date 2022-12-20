Эпидемиолог Горелов объяснил, почему грипп в России так агрессивен

Главное вирусное заболевание этого сезона в России — грипп. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил замдиректора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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По словам специалиста, грипп станет основным вирусным заболеванием этого сезона, поскольку на данный момент он уже является доминирующим почти во всех регионах России. Горелов добавил, что на него сегодня приходится свыше половины всех диагнозов.

COVID-19 и ОРВИ в свою очередь остались далеко позади, ведь темпы заболеваемости гриппом только за последнюю неделю выросли более чем на треть и пока не снижаются. При этом Горелов отметил, что первенство в этом сезоне останется за гриппом А (H1N1).

Говоря об особой активности гриппа в России, специалист подчеркнул, что подобная картина с ростом заболеваемости происходит по всему миру.

— Дело в том, что для гриппа характерна определенная периодичность. Обычно минимальный срок, на который он отступает, — три года. Максимальный — семь лет. У нас последний подъем был в 2015–2016 годах. То есть к 2022 году как раз прошло семь лет, — отметил эксперт.

Он также добавил, что за прошедшие годы в организмах людей существенно снизилась иммунная прослойка, ослабел иммунитет к возбудителям, передают «Известия».