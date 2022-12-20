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30 минут назад

Иммунолог рассказал, что ношение масок снижает риск заражения гриппом в сто раз

Мир24

Правильное ношение медицинских масок способно снизить вероятность инфицирования гриппом в сто раз, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок, сообщает издание URA.RU.

Иммунолог рассказал, как ношение масок влияет на заражение гриппом
Фото: UnsplashUnsplash

«Если оба носа закрыты – и вирусоносителя, и здорового человека, – то вероятность заражения падает в сто раз», – отметил специалист.

По словам Болибока, у здорового человека, не привившегося ранее от гриппа, при ношении маски риск инфицирования снижается в 20 раз. При этом вероятность заразиться от заболевшего гриппом, если он в маске, снижается в пять раз.

Эпидемия гриппа остановится, если строго соблюдать правила, уверен врач.

Болезни и лекарства,Владимир Болибок,
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