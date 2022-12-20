Иммунолог рассказал, как ношение масок влияет на заражение гриппом

«Если оба носа закрыты – и вирусоносителя, и здорового человека, – то вероятность заражения падает в сто раз», – отметил специалист.

По словам Болибока, у здорового человека, не привившегося ранее от гриппа, при ношении маски риск инфицирования снижается в 20 раз. При этом вероятность заразиться от заболевшего гриппом, если он в маске, снижается в пять раз.