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4 часа назад

Отчего мёрзнут руки и ноги? Врачи наконец-то дали ответ

Секрет Фирмы

Наверняка у каждого у нас есть знакомый, который жаловался на то, что у него постоянно мёрзнут пальцы рук или ног — даже в помещении или при тёплой погоде. У этого симптома есть причины — и они не так уж безобидны. По словам невролога столичной клиники МЕДСИ Айшат Юнусовой, чаще всего дело в дефиците железа, следствием которого становится гипоксия.

Отчего мёрзнут руки и ноги
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Специалист подчеркнула, что замерзание конечностей зачастую сигнализирует о серьёзных болезнях.

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«Одной из частых причин является дефицит железа, в результате которого происходит гипоксия. Железо является ключевым компонентом гемоглобина — особого белка, обеспечивающего связывание кислорода с клетками крови. Железо может накапливаться в организме, но его запасы не безграничны», — отметила невролог.

Она добавила, что другой причиной недуга могут быть эндокринные нарушения, вызванные патологией щитовидной железы. Но, к счастью, распознать эту болезнь несложно. К постоянно мёрзнущим конечностям добавляются и опухшие веки и лицо.

«Зачастую начинаются сухость и шелушение. Из-за нарушения терморегуляции ощущается холод во всем теле, особенно в конечностях», — объяснила Юнусова.

Ещё одна возможная причина — сердечная недостаточность.

«Зачастую такая патология несет за собой большой симптомокомплекс, но если брать изолированно похолодание в конечностях, то оно часто сопровождается еще и бледностью кожных покровов и отёками», — предупредила специалист.

Юнусова подчеркнула, что всё перечисленные причины — довольно серьёзные. И если вы замечаете у себя такие симптомы, то надо быстрее бежать к врачу.

Но руки и ноги могут мёрзнуть по вполне очевидным причинам — зима ведь! И надо помнить, что среди прочих опасностей холодных зим называют резкие перепады температур. Люди замерзают на улице, спешат отогреться внутрь, в помещение с горячими батареями, а оттуда обратно, на холод. Это иногда вредит не только коже с иммунитетом, но и кровотоку. По словам сосудистого хирурга Марк Уайтли, замедляется скорость перекачивания крови, поэтому возникший тепловой стресс может привести даже к образованию тромбов.

Болезни и лекарства,
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