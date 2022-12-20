Отчего мёрзнут руки и ноги

Наверняка у каждого у нас есть знакомый, который жаловался на то, что у него постоянно мёрзнут пальцы рук или ног — даже в помещении или при тёплой погоде. У этого симптома есть причины — и они не так уж безобидны. По словам невролога столичной клиники МЕДСИ Айшат Юнусовой, чаще всего дело в дефиците железа, следствием которого становится гипоксия.

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Специалист подчеркнула, что замерзание конечностей зачастую сигнализирует о серьёзных болезнях.

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«Одной из частых причин является дефицит железа, в результате которого происходит гипоксия. Железо является ключевым компонентом гемоглобина — особого белка, обеспечивающего связывание кислорода с клетками крови. Железо может накапливаться в организме, но его запасы не безграничны», — отметила невролог.

Она добавила, что другой причиной недуга могут быть эндокринные нарушения, вызванные патологией щитовидной железы. Но, к счастью, распознать эту болезнь несложно. К постоянно мёрзнущим конечностям добавляются и опухшие веки и лицо.

«Зачастую начинаются сухость и шелушение. Из-за нарушения терморегуляции ощущается холод во всем теле, особенно в конечностях», — объяснила Юнусова.

Ещё одна возможная причина — сердечная недостаточность.

«Зачастую такая патология несет за собой большой симптомокомплекс, но если брать изолированно похолодание в конечностях, то оно часто сопровождается еще и бледностью кожных покровов и отёками», — предупредила специалист.

Юнусова подчеркнула, что всё перечисленные причины — довольно серьёзные. И если вы замечаете у себя такие симптомы, то надо быстрее бежать к врачу.