Инфекционист назвал первые симптомы менингита

Как рассказал специалист, менингит является острой инфекцией. В первые сутки у заболевших появляются болевые ощущения в глазах и шее. Также первыми симптомом инфицированные назвали головную боль. У некоторых пациентов наблюдается легкий кашель и насморк.

«Очень специфический признак — если человек лежит на ровной поверхности, но не может поднять прямую ногу», - рассказал врач в беседе с «Говорит Москва».

В случае, если человеку кто-то поднимет ногу, то возникает сильная боль в шее или голове. При выявлении подобных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к специалисту и сдать анализ на менингококк.