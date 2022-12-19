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3 часа назад

Инфекционист назвал первые симптомы менингита

runews24.ru

Инфекционист Владислав Жемчугов назвал симптомы менингита, которые проявляются на начальном этапе заболевания.

Инфекционист назвал первые симптомы менингита
Фото: unsplashunsplash

Как рассказал специалист, менингит является острой инфекцией. В первые сутки у заболевших появляются болевые ощущения в глазах и шее. Также первыми симптомом инфицированные назвали головную боль. У некоторых пациентов наблюдается легкий кашель и насморк.

«Очень специфический признак — если человек лежит на ровной поверхности, но не может поднять прямую ногу», - рассказал врач в беседе с «Говорит Москва».

В случае, если человеку кто-то поднимет ногу, то возникает сильная боль в шее или голове. При выявлении подобных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к специалисту и сдать анализ на менингококк.

Болезни и лекарства,Владислав Жемчугов,
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