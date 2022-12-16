Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
13 минут назад

Названы приводящие к снижению интереса к сексу болезни

Lenta.ru

Спровоцировать снижение интереса к сексу могут такие болезни, как гипотиреоз, анемия и депрессия, предупредили врач гинеколог-эндокринолог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова и психолог-сексолог Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Россияна Лучкина. В беседе с «Лентой.ру» они назвали эти и некоторые другие приводящие к падению либидо недуги.

Названы приводящие к снижению интереса к сексу болезни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Секслолог Лучкина отметила, что снизить желание заниматься сексом могут как проблемы в отношениях, так и накопившаяся усталость. Если организму не хватает сна и отдыха, нет полноценного питания и ярких, приятных эмоций, это неизбежно сказывается на его ментальном здоровье. А в состоянии эмоциональной неустойчивости интерес к интимной близости закономерно пропадает.

В свою очередь, гинеколог Селихова объяснила, что, помимо эмоциональных факторов и ментальных проблем, на уровень сексуального влечения влияет и общее состояние здоровья. По ее словам, либидо может снизиться при длительном отсутствии овуляции, опущении стенок влагалища, бесплодии, анемии, гипотиреозе, дефиците витамина D, а также после вирусных заболеваний, интоксикации организма или токсикоинфекции.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители