Названы приводящие к снижению интереса к сексу болезни

Спровоцировать снижение интереса к сексу могут такие болезни, как гипотиреоз, анемия и депрессия, предупредили врач гинеколог-эндокринолог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова и психолог-сексолог Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Россияна Лучкина. В беседе с «Лентой.ру» они назвали эти и некоторые другие приводящие к падению либидо недуги.

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Секслолог Лучкина отметила, что снизить желание заниматься сексом могут как проблемы в отношениях, так и накопившаяся усталость. Если организму не хватает сна и отдыха, нет полноценного питания и ярких, приятных эмоций, это неизбежно сказывается на его ментальном здоровье. А в состоянии эмоциональной неустойчивости интерес к интимной близости закономерно пропадает.