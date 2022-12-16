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52 минуты назад

Тихий убийца: перечислены признаки высокого кровяного давления

Ferra.ru

Высокое кровяное давление часто называют тихим убийцей, потому что симптомы легко можно пропустить. Эксперты перечислили для издания Eat this, not that! признаки, на которые всё же стоит обратить внимание.

Тихий убийца: перечислены признаки высокого кровяного давления
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так какой уровень артериального давления считается слишком высоким? Специалисты называют показатели выше 180/120. Без лечения высокое кровяное давление увеличивает риск сердечного приступа, инсульта и других серьёзных проблем со здоровьем. Эксперты говорят, что важно проверять своё давление не реже одного раза в два года, начиная с 18 лет. Некоторым людям нужны более частые проверки.

Специалисты также назвали признаки высокого кровяного давления: одышка, нечёткость зрения, головная боль, сексуальная дисфункция, боль в груди.

Отметим, что самодиагностикой заниматься не следует, и при любых подозрениях нужно обращаться к врачу.

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