Тихий убийца: перечислены признаки высокого кровяного давления

Высокое кровяное давление часто называют тихим убийцей, потому что симптомы легко можно пропустить. Эксперты перечислили для издания Eat this, not that! признаки, на которые всё же стоит обратить внимание.

Так какой уровень артериального давления считается слишком высоким? Специалисты называют показатели выше 180/120. Без лечения высокое кровяное давление увеличивает риск сердечного приступа, инсульта и других серьёзных проблем со здоровьем. Эксперты говорят, что важно проверять своё давление не реже одного раза в два года, начиная с 18 лет. Некоторым людям нужны более частые проверки.