Врач рассказала об опасности COVID-19 перед гриппом

Грипп и COVID-19 могут протекать в тяжелой форме, однако коронавирусная инфекция до сих пор остается номером один в плане патогенности и летальности. Такое мнение выразил иммунолог Николай Крючков.
Как писала «Парламентская газета», за последние недели число находящихся под медицинским наблюдением пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе с коронавирусом, внебольничными пневмониями и гриппом сильно выросло. В частности, число госпитализированных с COVID-19 за неделю увеличилось на восемь процентов.
Специалист отметил, что разница между гриппом и коронавирусом стала менее заметной после окончания пандемии, тем не менее действующий в стране на данный момент штамм «омикрон» также является «весьма патогенным и летальным».
«Когда мы сравниваем COVID-19 и грипп, то нужно учитывать среднесрочные и долгосрочные последствия. Все-таки существует постковидный синдром, а у гриппа обычно не бывает таких последствий», — добавил Крючков, которого цитирует радио Sputnik.