Врач рассказала об опасности COVID-19 перед гриппом

Грипп и COVID-19 могут протекать в тяжелой форме, однако коронавирусная инфекция до сих пор остается номером один в плане патогенности и летальности. Такое мнение выразил иммунолог Николай Крючков.

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Как писала «Парламентская газета», за последние недели число находящихся под медицинским наблюдением пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе с коронавирусом, внебольничными пневмониями и гриппом сильно выросло. В частности, число госпитализированных с COVID-19 за неделю увеличилось на восемь процентов.

Специалист отметил, что разница между гриппом и коронавирусом стала менее заметной после окончания пандемии, тем не менее действующий в стране на данный момент штамм «омикрон» также является «весьма патогенным и летальным».