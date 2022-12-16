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2 часа назад

Малышева напомнила о смертельно опасной болезни без симптомов

runews24.ru

Гипертония – смертельно опасная болезнь, которая может протекать бессимптомно. Об этом в программе «Жить здорово!» заявили терапевт и телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман.

Малышева напомнила о смертельно опасной болезни без симптомов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Специалисты отметили, что нормальным считается давление 130 мм рт. ст. на 80 мм рт ст. Если показатели выше, а человек об этом не знает, его органы долгое время находятся под давлением, поэтому не выдерживают. Например, страдает головной мозг. В результате может произойти инсульт и деменция.

Осложнением для глаз может стать потеря зрения, для сердца —атеросклероз сосудов сердца с последующим инфарктом, сердечная недостаточность. Развивается почечная недостаточность.

Это как постоянно бьющая в лицо струя воды, сравнила Малышева. Рано или поздно человек упадет, добавила она.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,
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