Малышева напомнила о смертельно опасной болезни без симптомов

Гипертония – смертельно опасная болезнь, которая может протекать бессимптомно. Об этом в программе «Жить здорово!» заявили терапевт и телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман.

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Специалисты отметили, что нормальным считается давление 130 мм рт. ст. на 80 мм рт ст. Если показатели выше, а человек об этом не знает, его органы долгое время находятся под давлением, поэтому не выдерживают. Например, страдает головной мозг. В результате может произойти инсульт и деменция.

Осложнением для глаз может стать потеря зрения, для сердца —атеросклероз сосудов сердца с последующим инфарктом, сердечная недостаточность. Развивается почечная недостаточность.