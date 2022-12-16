Как сообщает Центральная Служба Новостей, при регулярном лечении активированной формой витамина D3 можно снизить риск возникновения рака, который развивается при воздействии мышьяка в питьевой воде. Учёные установили, что 140 миллионов человек из 50 стран ежедневно подвергаются такому воздействию через воду.

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Стоит отметить, что при регулярном употреблении мышьяка в питьевой воде может развиваться рак кожи. К сожалению, данных о лежащих в основе биологических механизмах, регулирующих опосредованный мышьяком канцерогенез, очень мало. Кроме того, методы профилактики и лечения опосредованного мышьяком канцерогенеза до сих пор не исследованы.