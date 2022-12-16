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1 час назад

Витамин D3 может уменьшить риск развития рака кожи

Моя Москва.онлайн

Как сообщает Центральная Служба Новостей, при регулярном лечении активированной формой витамина D3 можно снизить риск возникновения рака, который развивается при воздействии мышьяка в питьевой воде. Учёные установили, что 140 миллионов человек из 50 стран ежедневно подвергаются такому воздействию через воду.

Витамин D3 может уменьшить риск развития рака кожи
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Стоит отметить, что при регулярном употреблении мышьяка в питьевой воде может развиваться рак кожи. К сожалению, данных о лежащих в основе биологических механизмах, регулирующих опосредованный мышьяком канцерогенез, очень мало. Кроме того, методы профилактики и лечения опосредованного мышьяком канцерогенеза до сих пор не исследованы.

Учёные Технологического института Шибаура (SIT) установили, что при употреблении витамина D3 в тех странах, где особенно загрязнена вода мышьяком, снизится риск возникновения рака. Таким способом люди смогут сохранить хорошее здоровье.

Болезни и лекарства,
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