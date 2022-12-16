Врач отметила особенности лечения свиного гриппа

Врач Валерия Румянцева рассказала россиянам, что в некоторых случаях человек, заразившийся свиным гриппом, рискует столкнуться с острой дыхательной недостаточностью.

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Как рассказала медик, в большинстве случаев свиной грипп протекает в легкой форме. Однако даже тогда необходимо начинать лечение как можно раньше с помощью назначенных врачом противовирусных препаратов и средств, которые облегчают симптомы.

Румянцева отметила, что иногда у пациентов грипп протекает в более тяжелой форме, появляются осложнения в виде пневмонии, приводящей к острой дыхательной недостаточности из-за отека легких. В этом случае могут понадобиться антибактериальные препараты, антибиотики и лечение на базе стационара, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".