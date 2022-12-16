Названы симптомы, которые проявляются за неделю до инсульта

Британские врачи назвали первичные симптомы инсульта, которые проявляются за неделю до приступа.

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По мнению специалистов, о скором наступлении инсульта могут указывать несколько признаков.

Почти у 50% перенесших инсульт за неделю появились сильные головные боли. Около 43% пациентов рассказали об онемении конечностей, которое стало проявлять незадолго до инсульта, пишет Ferra.

Существуют заболевания, которые повышают риск возникновения микроинсульта. Среди них сахарный диабет, гипертония и высокий холестерин. Также некоторые вредные привычки могут негативно сказаться на здоровье: курение, любовь к жирной пище и алкоголю.