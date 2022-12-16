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35 минут назад

Названы симптомы, которые проявляются за неделю до инсульта

runews24.ruиещё 1

Британские врачи назвали первичные симптомы инсульта, которые проявляются за неделю до приступа.

Названы симптомы, которые проявляются за неделю до инсульта
Фото: runews24.rurunews24.ru

По мнению специалистов, о скором наступлении инсульта могут указывать несколько признаков.

Почти у 50% перенесших инсульт за неделю появились сильные головные боли. Около 43% пациентов рассказали об онемении конечностей, которое стало проявлять незадолго до инсульта, пишет Ferra.

Существуют заболевания, которые повышают риск возникновения микроинсульта. Среди них сахарный диабет, гипертония и высокий холестерин. Также некоторые вредные привычки могут негативно сказаться на здоровье: курение, любовь к жирной пище и алкоголю.

При возникновении подобных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.

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