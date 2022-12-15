Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
2 часа назад

Инфекционист Малышев рассказал, как уберечь себя от гриппа за пять шагов

Газета.Ruиещё 1

Доктор медицинских наук, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал в беседе с "Общественной службой новостей", как уберечь себя от гриппа за пять шагов.

Инфекционист рассказал, как уберечь себя от гриппа за пять шагов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, это своевременная вакцинация, ношение масок, соблюдение социальной дистанции, регулярное мыте рук и проветривание помещений. Специалист напомнил, что ковид, грипп и другие респираторные заболевания передаются воздушно-капельным путем.

"Рекомендации по их (Масок. — "Газета.Ru") ношению все же есть. Обязательно их нужно носить в медицинском учреждении, где легко встретиться с больными и заразиться. Об этом нужно помнить также в общественном транспорте. И сейчас начинается пора корпоративов. Там тоже все не так однозначно! Что лучше — попить, погулять, потанцевать, а потом заболеть? Или пропустить и остаться здоровым?", — сказал Малышев.

Болезни и лекарства,Николай Малышев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители