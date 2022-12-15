Инфекционист рассказал, как уберечь себя от гриппа за пять шагов

"Рекомендации по их (Масок. — "Газета.Ru") ношению все же есть. Обязательно их нужно носить в медицинском учреждении, где легко встретиться с больными и заразиться. Об этом нужно помнить также в общественном транспорте. И сейчас начинается пора корпоративов. Там тоже все не так однозначно! Что лучше — попить, погулять, потанцевать, а потом заболеть? Или пропустить и остаться здоровым?", — сказал Малышев.