Почему иногда под лопаткой возникает жжение

Случалось ли у вас такое, что после долгого нахождения в положении сидя перед компьютером или после длительной ходьбы, под лопаткой будто начинает что-то "гореть"? Чувство жжения, как правило, не проходит, пока не сделать зарядку или не лечь и полностью расслабиться. Как оказалось, причин у возникновения такой патологии немало. "Рамблер" спросил об этом у эксперта и выяснил, к кому обращаться с подобной проблемой. На наши вопросы ответил врач общей практики Денис Прокофьев.
По словам эксперта, первое, на что нужно обратить внимание, это на то, под какой именно лопаткой возникает жжение.
В таком случае необходима консультация кардиолога и проведение определенных исследований, которые назначит врач-специалист. Важно понимать, если боли не связаны с положением вашего тела и проявляются регулярно, тянуть время и откладывать поход к врачу не стоит. Это может быть опасно для жизни.
Еще одна распространенная причина болей и жжения и в области левой, и в области правой лопатки — межреберная невралгия. С этим поможет разобраться врач-невропатолог. Невралгия – довольно неприятная история, подрывающая качество жизни из-за внезапных и простреливающих болей.
Если вы знаете, что имеете проблемы с позвоночником, не пренебрегайте важностью регулярно выполнять упражнения, укрепляющие спину и по возможности старайтесь проходить курс массажа хотя бы раз в год.