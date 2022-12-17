Почему иногда под лопаткой возникает жжение

Случалось ли у вас такое, что после долгого нахождения в положении сидя перед компьютером или после длительной ходьбы, под лопаткой будто начинает что-то "гореть"? Чувство жжения, как правило, не проходит, пока не сделать зарядку или не лечь и полностью расслабиться. Как оказалось, причин у возникновения такой патологии немало. "Рамблер" спросил об этом у эксперта и выяснил, к кому обращаться с подобной проблемой. На наши вопросы ответил врач общей практики Денис Прокофьев.

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По словам эксперта, первое, на что нужно обратить внимание, это на то, под какой именно лопаткой возникает жжение.

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Если жжение возникает под левой лопаткой, важно исключить коронарную патологию, то есть развитие инфаркта, острой сердечной недостаточности и приступа стенокардии.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

В таком случае необходима консультация кардиолога и проведение определенных исследований, которые назначит врач-специалист. Важно понимать, если боли не связаны с положением вашего тела и проявляются регулярно, тянуть время и откладывать поход к врачу не стоит. Это может быть опасно для жизни.

Еще одна распространенная причина болей и жжения и в области левой, и в области правой лопатки — межреберная невралгия. С этим поможет разобраться врач-невропатолог. Невралгия – довольно неприятная история, подрывающая качество жизни из-за внезапных и простреливающих болей.

Третья причина — проблемы, связанные с грудным отделом позвоночника. Это могут быть протрузии, грыжи, мышечные спазмы.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Если вы знаете, что имеете проблемы с позвоночником, не пренебрегайте важностью регулярно выполнять упражнения, укрепляющие спину и по возможности старайтесь проходить курс массажа хотя бы раз в год.

Четвертая — заболевания органов дыхания: развитие пневмонии, которое может сопровождаться возникновением невралгии. Здесь будет актуальным комплексное лечение, назначенное врачом терапевтом или пульмонологом. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог