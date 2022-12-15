Спрогнозирован подъем заболеваемости гриппом в России

Подъем заболеваемости гриппом в России может начаться после новогодних праздников, когда все вернутся к работе в коллективах. Об этом заявила эксперт Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине», профессор кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ Ирина Роганова.

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«Наиболее спокойный период – праздничные каникулы. В это время люди разобщаются, никак не контактируют друг с другом. А вот после, ближе к концу января, начнется рост заболеваемости гриппом», – сказала инфекционист в разговоре с РИА Новости.

Роганова отметила, что люди также могут подхватить грипп вместе с коронавирусом. Уже есть несколько зарегистрированных случаев одновременного протекания болезней – пациенты переносят это очень тяжело.

Для самой надежной защиты организма от вирусов нужно вакцинироваться, сказала врач. Люди с прививкой в большинстве своем не болеют или переносят инфекцию в очень легкой форме. А еще вакцина от гриппа может предотвратить другие респираторные заболевания.