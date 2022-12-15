У перенесших грипп может возникнуть синдром вирусной астении

Синдром вирусной астении, характеризующийся повышенной утомляемостью, может наблюдаться у пациентов, перенесших грипп. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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"Все говорят про постковидный синдром после перенесенного COVID-19. Все забыли, что в общем-то синдром вирусной астении никто не отменял. Он был описан еще в 60-х годах, прежде всего это касалось вирусов гриппа. Это уже слабость, повышенная утомляемость, в некоторых случаях - даже депрессия", - сказала она.

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Как отметила Пшеничная, ученые связывали более отдаленные последствия гриппа с возникновением у пациентов болезней Паркинсона и Альцгеймера, особенно если речь шла о беременных и пожилых. Она предположила, что у больных были предпосылки к развитию этих заболеваний, а грипп сработал в качестве триггера, приведя к их более ранней манифестации.

Пшеничная также добавила, что респираторно-синцитиальная инфекция (входит в группу ОРВИ) зачастую активно проявляется не только у детей, но и у лиц пожилого возраста. В некоторых случаях пожилые пациенты, особенно с сопутствующей соматической патологией, переносят респираторно-синцитиальную инфекцию тяжелее, чаще попадают в отделения реанимации и интенсивной терапии. По данным исследователей из некоторых стран, риск летального исхода в этой категории больных оценивается как достаточно высокий, уточнила эксперт.

О гриппе с тяжелым течением

"Сейчас мы должны все больше внимания уделять другим инфекциям, которые о себе активно заявляют и поражают респираторную систему, но тем не менее, другие органы тоже страдают. При гриппе может развиваться поражение сердца по типу миокардита. При некоторых тяжелых формах заболевания отмечается развитие и нефропатии [поражения почек], даже развивается острая почечная недостаточность. Страдает и нервная система, могут развиваться энцефалиты [воспаления мозга]", - сказала Пшеничная.

У пациентов с гриппом также наблюдаются парезы (снижение силы мышц). Постгриппозные осложнения носят обратимый характер, но иногда восстановление бывает очень долгим, заметила она.

"Мое мнение такое - COVID-19 оказался самым новым и самым, как не парадоксально, изученным заболеванием. Мне кажется, даже грипп изучали меньше. Наверное, это было связано с тем, что он существует давно, возможно в некоторых странах это было связано с финансированием. Но, по крайней мере, сейчас мы должны, усвоив опыт, как-то сместить внимание в сторону наших "старых недругов", - заключила Пшеничная.