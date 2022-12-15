Эксперты объяснили, чем опасна ипохондрия

Есть такие люди, которые после каждого чиха или прыща начинают паниковать, что у них появилась самая страшная болезнь на свете. Они бегают по врачам и сдают миллионы анализов, а потом им же и не верят, если результат показал, что они совершенно здоровы.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Если вы заметили у себя что-то похожее — не поздравляем, вы, скорее всего, ипохондрик. Люди с таким расстройством уверены, что голова у них болит не просто так, а простой порез на пальце вызовет гангрену. Они постоянно находят у себя всё новые и новые симптомы, которые благодаря интернету есть в свободном доступе, и осаждают врачей. Когда те заверяют, что со здоровьем у пациента всё шикарно, ипохондрик идёт к другому врачу, «хорошему», а то этот «ничего не понимает».

Ипохондрия часто проявляется в детстве или подростковом возрасте, и всё из-за примера взрослых. Если у родителей были замашки ипохондриков, то и ребёнок, вероятно, вырастет по их образу и подобию. Казалось бы, ну и чёрт с ним, пусть бегает по больницам, раз такой богатый. Но нет, ипохондрия всё-таки болезнь, просто другого толка.

Люди с ней постоянно нервничают и изводят себя из-за несуществующих проблем, а такие стрессы не полезны для организма. Причём вылечить ипохондрию легко, правда, тут вряд ли поможет волшебная пилюля. Придётся обратиться к психотерапевту и разобрать с ним всё по полочкам. На это может уйти от нескольких месяцев до года.