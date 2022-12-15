Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

Эксперты объяснили, чем опасна ипохондрия

Секрет Фирмы

Есть такие люди, которые после каждого чиха или прыща начинают паниковать, что у них появилась самая страшная болезнь на свете. Они бегают по врачам и сдают миллионы анализов, а потом им же и не верят, если результат показал, что они совершенно здоровы.

Эксперты объяснили, чем опасна ипохондрия
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Если вы заметили у себя что-то похожее — не поздравляем, вы, скорее всего, ипохондрик. Люди с таким расстройством уверены, что голова у них болит не просто так, а простой порез на пальце вызовет гангрену. Они постоянно находят у себя всё новые и новые симптомы, которые благодаря интернету есть в свободном доступе, и осаждают врачей. Когда те заверяют, что со здоровьем у пациента всё шикарно, ипохондрик идёт к другому врачу, «хорошему», а то этот «ничего не понимает».

Ипохондрия часто проявляется в детстве или подростковом возрасте, и всё из-за примера взрослых. Если у родителей были замашки ипохондриков, то и ребёнок, вероятно, вырастет по их образу и подобию. Казалось бы, ну и чёрт с ним, пусть бегает по больницам, раз такой богатый. Но нет, ипохондрия всё-таки болезнь, просто другого толка.

Люди с ней постоянно нервничают и изводят себя из-за несуществующих проблем, а такие стрессы не полезны для организма. Причём вылечить ипохондрию легко, правда, тут вряд ли поможет волшебная пилюля. Придётся обратиться к психотерапевту и разобрать с ним всё по полочкам. На это может уйти от нескольких месяцев до года.

Ипохондрия нередко вызывает панические атаки, которые подпитываются сильным страхом — заболеть и умереть.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители