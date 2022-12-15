Дефицит витамина B1 назвали причиной раздражительности

Нутрициолог лаборатории "Гемотест" Катерина Падолка рассказала газете "Известия", что раздражительность, утомляемость и апатия могут быть обусловлены нехваткой витамина В1 — тиамина.

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Помимо участия в метаболизме углеводов, витамин В1 обеспечивает нормальную работу нервной системы. При его нехватке появляются нервозность, повышенная утомляемость, плохое настроение и даже депрессивные мысли.

Нутрициолог также отметила, что дефицит тиамина может приводить к полной или частичной утрате когнитивных функций и энцефалопатии. Кроме того, недостаток витамина В1 в ежедневном меню повышает вероятность деменции.

Тяжелый дефицит витамина В1 может вызвать нарушения функций пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, подчеркнула Падолка.