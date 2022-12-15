Инфекционист перечислил симптомы свиного гриппа

В России продолжает расти заболеваемость свиным гриппом. Только за неделю число заразившихся превысило 1,2 млн человек. Какими лекарствами лечится эта инфекция и как это делать правильно? Об этом телеканал «МИР 24» поговорил с Георгием Сапроновым, заведующим инфекционным отделением №2 ЦКБ управления делами президента РФ.

Фото: Мир24 Мир24

Как организм человека реагирует на вторжение вируса H1N1, то есть свиного гриппа?

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– Грипп для нас – хорошо известное заболевание. Большая часть наших граждан знает эту инфекцию, встречались с ней раньше. Но будет неплохо напомнить, что появляются признаки интоксикации, температура, сильная головная боль. Одним из характерных признаков является боль в глазных яблоках при движении. Катаральные явления не всегда могут проявляться, но интоксикация значительно превышает как таковую при ковиде. Этим как раз и отличается это заболевание.

Помимо гриппа, сейчас еще и присутствуют другие вирусы – это пневмовирус, который вызывает очень сильный кашель, и эрезвирус, риновирус, характерный выделением большого количества слизистого, отделяемого из носа. Большая часть из них протекает не с такими выраженными клиническими симптомами интоксикации.

А есть ли у свиного гриппа свои особенные приметы?

– К сожалению, они все очень похожи. И я призываю наших граждан, телезрителей не пытаться самостоятельно поставить диагноз. Потому что отличить грипп от другого инфекционного заболевания, в том числе от ковида, достаточно сложно. Поэтому обязательно необходимо обратиться к врачу и обязательно необходимо обследование для подтверждения диагноза.

Отсюда возникает второй вопрос: чем лечить, как правильно лечить, что делать, какие лекарства назначать? Именно с этим связан тот момент, что доктор, поставив правильный диагноз, назначит то или иное лечение. Все дело в том, что для гриппа разработаны высоко эффективные препараты, которые работают только для гриппа. И они не работают для других респираторных инфекций и для ковида. Здесь очень важно взаимодействие пациента с лечащим врачом.

Вы говорите об узкоспециальных противогриппозных препаратах. Но, тем не менее, существует у людей стойкое убеждение, что с гриппом могут справиться только антибиотики. Так ли это?

– Нет. Это абсолютно неправильное мнение. Антибиотики никак не действуют на вирус гриппа. И тех пациентов, которые поступают в наше отделение в стационар, у которых мы диагностируем грипп и не выявляем пневмонию либо бронхит, мы ведем только на противовирусных препаратах. Никто не добавляет антибиотик без необходимости, для него есть определенные показания. Поэтому не надо заниматься самодеятельностью, антибиотики на вирус гриппа не действуют никак, не усугубляйте своего состояния.

А что бы вы сказали людям с радикальными воззрениями, которые отметают средства современной медицины и уповают исключительно на народные?

– Во-первых, грипп у людей старшего возраста очень часто вызывает развитие тяжелой пневмонии. Сначала вирусной, которая потом осложняется бактериальной. И я вам хочу сказать, это очень серьезное заболевание. Особенно у тех людей, у которых есть сахарный диабет, хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы. Поэтому это достаточно тяжелое бремя. Ни в коем случае не надо пытаться лечиться какими-то гомеопатическими или народными методами. Они, безусловно, могут являться адъювантами, то есть дополнительными средствами лечения.

Результат зависит не только от того, чем человек лечится, но и как он это делает. И очень часто рекомендуют обязательный постельный режим и запрет на телевизор первые три дня. А почему так?

– Все дело в том, что есть такая особенность гриппозной инфекции, что поражается часть нервных волокон, которые связаны с глазами. Конечно же, надо поберечь наши органы зрения и провести этот период достаточно спокойно, это очень верное замечание. Потому что если в острый период заболевания мы сохраняем нашу обычную жизненную активность, ходим на работу или занимаемся своими домашними делами, то это в значительной мере увеличивает риск постгриппозных и постинфекционных осложнений. Они могут быть связаны с поражением нервной системы, легких, почек, сердца и некоторых других органов.

Мы затронули темы помощников лекарствам, говорили про народные средства. А может быть таким помощником рацион питания, рацион питья? В каких продуктах в таком состоянии организм очень нуждается?

– В первую очередь, мы стараемся помочь организму вывести токсины. В домашних условиях не всегда есть возможность поставить капельницу, поэтому мы рекомендуем для тех пациентов, у которых нет серьезных сердечно-сосудистых заболеваний или заболеваний почек, увеличить водный режим. Это стандартная для наших пациентов процедура. Мы стараемся больше пить, добавляем фрукты и овощи, содержащие в большей степени витамин С. Мы хорошо знаем, что витамин С максимально содержится в черной, красной смородине, в болгарском перце. А, как ни странно, в лимоне его содержится меньше всего. Поэтому добавлять лимон, пить его в огромных количествах абсолютно нецелесообразно. Но в острый период очень часто пациенты не хотят есть, и это связано с особенностями перестройки энергетического обмена человека. Поэтому надо достаточно осторожно к этому относиться.

По данным врачей, при правильном лечении грипп начинает отступать уже на четвертый день. Но далеко не у всех, с чем это связано?

– Безусловно, молодежь переносит это заболевание значительно легче. Но опять же, я как врач-инфекционист могу сказать, что любое инфекционное заболевание, в том числе грипп, ковид или другая респираторная вирусная инфекция, должно быть пролечено препаратами противовирусного действия. Мы делали исследования: после гриппа симптомы сохраняются еще в течение трех месяцев. Поэтому, безусловно, нужно обратиться ко врачу, он подберет вам правильную противовирусную терапию и далее вы можете дополнять ее любыми препаратами, которые сочтет необходимым добавить врач.

Медицина – не только лечение состоявшихся болезней, но еще и профилактика. Когда человек заболел, профилактикой заниматься поздно. Но, тем не менее, что нужно сделать переболевшему, чтобы снизить риск повторного заражения?

- Я бы все-таки не оставлял идею вакцинации. Тех людей, кто на сегодняшний день не вакцинирован, я призываю сделать это!

Но ведь уже говорят в разных источниках, что поздно вакцинироваться, сезон гриппа уже начался.

– Сезон начался, но еще есть возможность. Не ждать же, когда вы схватите грипп и переболеете им с последующим развитием миокардита, например. Поэтому есть возможность привиться, и я думаю, что это целесообразно.