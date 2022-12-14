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1 час назад

Выявлен новый молекулярный механизм возникновения подагры

Lenta.ru

Ученые Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили новый молекулярный механизм возникновения подагры. Результаты работы опубликованы в журнале Arthritis & Rheumatology.

Выявлен новый молекулярный механизм возникновения подагры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для этого были тщательно изучены генетические факторы, которые приводят не к высокому уровню циркулирующих уратов (солей мочевой кислоты), а непосредственно к их образованию и отложению кристаллов в суставах. Кроме того, был исследован редкий случай этого заболевания, при котором у пациентки развились отложения кристаллов урата и сформировались эрозии в суставах, однако не было обнаружено высокого уровня уратов в крови.

Затем специалисты провели секвенирование всего генома, РНК-секвенирование, а также другие методы, что позволило идентифицировать молекулярный путь подагры, связанный со значительным снижением лубрицина — белка, содержащегося в жидкости вокруг суставов. Он необходим для смазывания и защиты тканей суставов и для регуляции функции лейкоцитов определенного типа, которые могут вызывать воспаление.

Эксперименты показали, что в норме лубрицин подавляет секрецию уратов и ксантиноксидазы (фермента, который производят ферменты мочевой кислоты) активными лейкоцитами, а также блокирует кристаллизацию уратов в суставе. После чего исследователи обследовали нескольких пациентов с распространенной формой подагры и подтвердили, что у них также заметно снизился уровень лубрицина.

Авторы считают, что на развитие подагры у пациента с гиперемией могут влиять вариации генов, регулирующих лубрицин, а также другие молекулы, которые контролируют его выработку или деградацию в суставе. Это открытие предполагает использование лубрицина в качестве биомаркера для отслеживания риска формирования подагры у пациентов. Кроме того, теперь возможно разработать новые препараты для поддержания и увеличения лубрицина, что поможет контролировать появление этого заболевания.

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