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2 часа назад

Обнаружен новый виновник болезни Альцгеймера

Ferra.ru

У спинномозговой жидкости (ЦСЖ) есть одна важная, хотя и менее известная функция: она обеспечивает иммунную защиту мозга. Так, новое исследование позволило выявить роль ЦСЖ в развитии когнитивных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.

Обнаружен новый виновник болезни Альцгеймера
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследование показало, что с возрастом иммунная система ЦСЖ становится нерегулируемой. У людей с когнитивными нарушениями, например, с болезнью Альцгеймера, иммунная система ЦСЖ кардинально отличается от здоровых людей, показало исследование.

"Этот иммунный резервуар потенциально может быть использован для лечения воспаления мозга или использоваться в качестве диагностики для определения уровня воспаления мозга у людей с деменцией", – заявили ученые.

Для анализа ЦСЖ команда врачей использовала сложную технику, называемую секвенированием РНК одной клетки. Они профилировали 59 иммунных систем из различных возрастных групп, взяв ЦСЖ из позвоночника участников и выделив их иммунные клетки.

"Иммунные клетки у пожилых людей выглядят немного сердитыми", - сказал один из авторов работы. "Мы думаем, что этот гнев может сделать эти клетки менее функциональными, что приведит к дисрегуляции иммунной системы мозга".

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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