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7 минут назад

Терапевт рассказала, как распознать проблемы с поджелудочной

Москва24

Вздутие, боль в верхней половине живота, слабость, тошнота и рвота могут указывать на проблемы с поджелудочной железой. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Терапевт рассказала, как распознать проблемы с поджелудочной
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, при проблемах с этим органом дискомфорт может возникать после приема пищи.

Это могут быть болевые ощущения в верхней половине живота, иногда иррадиирующие в спину. Но самое главное, конечно, – нарушается пищеварение. Вздутие, жидкий стул – это все то, что может указывать на проблему, связанную с нарушением внешней секреторной функции поджелудочной железы.

При появлении таких симптомов эксперт советует немедленно обратиться к врачу, который проведет диагностику и назначит лечение.

Гораздо более опасным, по словам Романенко, считается острый панкреатит и панкреонекроз. Если человеку вовремя не оказать помощь, все может закончиться плачевно, предупредила она.

"Когда развивается воспаление в поджелудочной железе, это крайняя, неотложная ситуация. Это выраженный болевой синдром, повышение температуры, слабость, боль, тошнота, рвота. При неоказании помощи это может привести к летальному исходу, то есть железа может сама себя переварить", – пояснила Романенко.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как распознать проблемы с печенью. По словам эксперта, подозрение должны вызвать потеря аппетита, отсутствие сил, кожный зуд, а также пожелтевшие белки глаз, ладони и слизистые оболочки.

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