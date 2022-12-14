Продукты, которые помогут избежать развития сахарного диабета

Снизить риски развития сахарного диабета помогут продукты, которые есть в каждом холодильнике. Американские ученые перечислили их.

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«Для защиты организма нужно есть овощи. Чтобы в разы снизить риск сахарного диабета, необходимо ежедневно употреблять брокколи, огурцы, помидоры, зелень, кабачки, лук, капусту – этот список можно продолжить», – поделились ученые в своем новом исследовании, опубликованном в American Diabetes Associaion.

Но не стоит налегать на картофель – корнеплод не союзник человека в борьбе с неизлечимым заболеванием. У этого продукта довольно высокий гликемический индекс (ГИ). При его потреблении глюкоза очень быстро попадает в кровь, из-за чего резко подскакивает ее уровень. Где высокий ГИ, там и повышенный риск развития сахарного диабета.

Наравне с картофелем идут кукуруза, свекла, морковь и пастернак (семейство сельдереевых). Постоянно и в больших количествах эти овощи есть нельзя.