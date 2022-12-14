5 правил профилактики гриппа

В первую очередь специалисты напоминают о необходимости соблюдать гигиену - нужно чаще мыть руки, дезинфицировать поверхности, к которым часто приходится прикасаться - например, экраны гаджетов.

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Важно соблюдать дистанцию, при контакте с зараженными следует носить маску. Необходимый момент - соблюдение правил здорового образа жизни, человеку с крепким иммунитетом сложней заразиться.