Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
23 минуты назад

Врач назвал неочевидные симптомы диабета второго типа

Вечерняя Москва

Некоторые симптомы диабета второго типа могут быть на виду, но будучи неочевидными, они не воспринимаются как сигналы серьезного заболевания. О том, насколько коварным может быть диабет, сообщил врач Пол МакАрди.

Врач назвал неочевидные симптомы диабета второго типа
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что диабет второго типа может проявляться признаками, которые не вызывают обеспокоенности. Так, неочевидным симптомом этого заболевания может быть чувство жажды, которая усиливается ночью. Если человеку нужно держать по ночам рядом с собой стакан воды, то это повод проверить уровень сахара в крови и посоветоваться со специалистом.

Помимо этого, медик порекомендовал обратиться к специалисту, если человеку перед сном требуется помочиться два или три раза, или нужно просыпаться для этого ночью. Другими неочевидными симптомами диабета МакАрди назвал появление зуда в интимных органах, участившуюся молочницу, ухудшение зрения и долго не заживающие кожные повреждения.

Врач подчеркнул, что при выявлении предиабета или диабета необходимо контролировать содержание сахара в крови, а также вес и пищевые привычки. Если диабет не выявляется и не получает лечения, то это может быть очень опасным для здоровья и жизни, сообщается на портале Express.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители