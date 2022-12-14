Врач назвал неочевидные симптомы диабета второго типа

Некоторые симптомы диабета второго типа могут быть на виду, но будучи неочевидными, они не воспринимаются как сигналы серьезного заболевания. О том, насколько коварным может быть диабет, сообщил врач Пол МакАрди.

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Он отметил, что диабет второго типа может проявляться признаками, которые не вызывают обеспокоенности. Так, неочевидным симптомом этого заболевания может быть чувство жажды, которая усиливается ночью. Если человеку нужно держать по ночам рядом с собой стакан воды, то это повод проверить уровень сахара в крови и посоветоваться со специалистом.

Помимо этого, медик порекомендовал обратиться к специалисту, если человеку перед сном требуется помочиться два или три раза, или нужно просыпаться для этого ночью. Другими неочевидными симптомами диабета МакАрди назвал появление зуда в интимных органах, участившуюся молочницу, ухудшение зрения и долго не заживающие кожные повреждения.