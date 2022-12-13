Какие меры безопасности помогут защититься в сезон гриппа

Обезопасить себя от вируса гриппа, распространяющегося в России в 2022 году, можно с помощью мер, которые принимались в период роста заболеваемости COVID-19. Об этом рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

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Обязательно следует соблюдать дистанцию и не посещать людные места. Также не стоит забывать про медицинскую маску — ее лучше носить тем, кто более и тем, кто подвержен риску заболевания, уточнил специалист.

«Не забываем проветривать помещения, лучше всего, чтобы температура была 20-22 градуса. Больные не должны ходить ни на учебу, ни на работу», — цитирует Малышева радио Sputnik.