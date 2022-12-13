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3 часа назад

Как быстро вылечиться от гриппа: совет врача

РИА "ФедералПресс"

Чтобы как можно быстрее вылечиться от гриппа, стоит всего лишь три дня отдохнуть дома. Так считает специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Как быстро вылечиться от гриппа: совет врача
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели», – объяснил врач.

Но просто лежать недостаточно, важно соблюдать определенные условия. Проветривать комнату, установиться высокую влажность воздуха, много пить и есть легкую и жидкую пищу. Пить спиртное в это время нельзя.

Напрягаться не стоит ни физически, ни умственно: просмотр телевизора или соцсетей считается за нагрузку.

Если соблюдать такие условия, то есть высокая вероятность, что болезнь станет намного слабее уже на четвертый день. Если же провести болезнь на ногах, то можно серьезно поплатиться за это, уверен Владимир Чуланов.

Болезни и лекарства,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,
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