Как быстро вылечиться от гриппа: совет врача

Чтобы как можно быстрее вылечиться от гриппа, стоит всего лишь три дня отдохнуть дома. Так считает специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«В идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели», – объяснил врач.

Но просто лежать недостаточно, важно соблюдать определенные условия. Проветривать комнату, установиться высокую влажность воздуха, много пить и есть легкую и жидкую пищу. Пить спиртное в это время нельзя.

Напрягаться не стоит ни физически, ни умственно: просмотр телевизора или соцсетей считается за нагрузку.