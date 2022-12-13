Что такое гемоглобин и как его повысить

Один из базовых параметров крови, на который обращают внимание врачи – это гемоглобин. Почему он так важен для вашего организма, "Рамблеру" рассказал кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ЦНИИОИЗ Кирилл Серенко.

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Гемоглобин – железосодержащий белок, с помощью которого осуществляется транспортировка кислорода из легких в ткани и органы, а оттуда тем же путем в небольшом количестве – углекислого газа. Нормы гемоглобина:

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для мужчин 130-160 г/л,

для женщин 120-160 г/л.

Эти показатели могут отличаться у детей и беременных, подчеркнул медик. Для женщин меньшая норма гемоглобина обусловлена естественной ежемесячной потерей крови.

Гемоглобин содержится в красных кровяных тельцах – эритроцитах. В случае превышения нормального содержания эритроцитов в крови (нормой у мужчин считается до 5,5 млн/мл, у женщин – до 4,7 млн/мл) необходимо пройти дополнительное обследование, чтобы исключить такое серьезное заболевание, как эритремия.

Еще один интересный факт о гемоглобине – его молекула может связываться с молекулами угарного газа, образуя очень стойкое соединение, чем и обуславливаются случаи отравления угарным газом. Поэтому при отравлении угарным газом пострадавшему прежде всего необходимо обеспечить доступ к свежему воздуху.

Снижение уровня гемоглобина возможно в результате кровопотери или нарушения синтеза. Синтез достаточного и даже избыточного количества дефектного гемоглобина, неспособного выполнять в полной мере свою функцию, может клинически проявляться как его недостаток.

Недостаток гемоглобина может быть обусловлен различными причинами: кровопотерей (в том числе в результате гинекологических , гастроэнтерологических и проктологических заболеваний), хроническими заболеваниями, нарушением продукции эритроцитов и гемоглобина (например, на фоне недостаточного поступления железа, витамина В12, фолиевой кислоты). Недостаток гемоглобина (анемия) обычно проявляется слабостью, утомляемостью, бледностью, может быть чувство нехватки воздуха и одышка. В зависимости от цветового показателя (исторического показателя содержания гемоглобина в эритроците) выделяют анемию гипохромную (со снижением цветового показателя, например, железодефицитную), нормохромную (без его изменения, например, в результате гемолиза или разрушения эритроцитов, кровопотери) и гиперхромную (при его повышении, например, при недостатке витамина В12). Серенко Кирилл Александрович К.м.н.,ведущий научный сотрудник ЦНИИОИЗ , руководитель группы клиник сети "Семейная"

Избыток гемоглобина встречается у спортсменов, лиц, проживающих в условиях высокогорья, а также при некоторых заболеваниях.

Для того, чтобы решать, как повышать гемоглобин, сначала надо разобраться, каковы причины его снижения, предупреждает эксперт. Одна из самых частых – железодефицитное состояние. Чтобы с ним справиться, необходимо обеспечить дополнительное поступление железа либо с пищей, либо за счет железосодержащих препаратов.

Зачастую повысить уровень гемоглобина хотят здоровые люди. Если это не спортсмены и не лица, работа или пребывание которых связаны со специальными тяжелыми условиями, отличными от обычных, то повышать гемоглобин не нужно.

Для повышения функциональных резервов у здоровых людей полезными могут быть физические нагрузки, гипоксические тренировки (например, в условиях среднегорья) на фоне рационального питания (достаточное потребление мясных продуктов, орехов, обеспечивающих поступление двухвалентного железа, которое лучше всасывается в желудочно-кишечном тракте, чем трехвалентное). Однако в любом случае, если возникает подозрение на анемию, прежде всего необходимо обратиться к врачу.

Серенко Кирилл Александрович К.м.н.,ведущий научный сотрудник ЦНИИОИЗ , руководитель группы клиник сети "Семейная"