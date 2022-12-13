Что такое гемоглобин и как его повысить

Один из базовых параметров крови, на который обращают внимание врачи – это гемоглобин. Почему он так важен для вашего организма, "Рамблеру" рассказал кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ЦНИИОИЗ Кирилл Серенко.
Гемоглобин – железосодержащий белок, с помощью которого осуществляется транспортировка кислорода из легких в ткани и органы, а оттуда тем же путем в небольшом количестве – углекислого газа. Нормы гемоглобина:
Эти показатели могут отличаться у детей и беременных, подчеркнул медик. Для женщин меньшая норма гемоглобина обусловлена естественной ежемесячной потерей крови.
Гемоглобин содержится в красных кровяных тельцах – эритроцитах. В случае превышения нормального содержания эритроцитов в крови (нормой у мужчин считается до 5,5 млн/мл, у женщин – до 4,7 млн/мл) необходимо пройти дополнительное обследование, чтобы исключить такое серьезное заболевание, как эритремия.
Еще один интересный факт о гемоглобине – его молекула может связываться с молекулами угарного газа, образуя очень стойкое соединение, чем и обуславливаются случаи отравления угарным газом. Поэтому при отравлении угарным газом пострадавшему прежде всего необходимо обеспечить доступ к свежему воздуху.
Снижение уровня гемоглобина возможно в результате кровопотери или нарушения синтеза. Синтез достаточного и даже избыточного количества дефектного гемоглобина, неспособного выполнять в полной мере свою функцию, может клинически проявляться как его недостаток.
Избыток гемоглобина встречается у спортсменов, лиц, проживающих в условиях высокогорья, а также при некоторых заболеваниях.
Для того, чтобы решать, как повышать гемоглобин, сначала надо разобраться, каковы причины его снижения, предупреждает эксперт. Одна из самых частых – железодефицитное состояние. Чтобы с ним справиться, необходимо обеспечить дополнительное поступление железа либо с пищей, либо за счет железосодержащих препаратов.
Зачастую повысить уровень гемоглобина хотят здоровые люди. Если это не спортсмены и не лица, работа или пребывание которых связаны со специальными тяжелыми условиями, отличными от обычных, то повышать гемоглобин не нужно.